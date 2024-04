Frangie rehabilitará unidad deportiva en San Juan de Ocotán

Durante su visita a la Colonia San Juan de Ocotán, el aspirante a la Alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), Juan José Frangie, se comprometió a renovar la avenida Francisco I. Madero, vía principal de la zona, así como la rehabilitación de la Unidad Deportiva Los Molinos.

Frangie pidió nuevamente un voto de confianza por parte de la ciudadanía para poder continuar con el proyecto de llevar a Zapopan a otro nivel.

“Yo vengo a decirles que si les cumplimos, que trabajamos, trabajamos y trabajamos, que no los vengan a asustar a que si votan por nosotros les vamos a quitar los apoyos, eso no se puede, no se les quitará nada. Nuevamente vengo a pedirles su confianza, necesitamos darle continuidad a nuestro proyecto que comenzamos hace 9 años”, expresó.

Posteriormente, el abanderado emecista se reunió con personas con capacidades diferentes en la Unidad Deportiva El Polvorín, donde informó que uno de los compromisos será ofrecer un seguro médico totalmente gratuito para las personas con discapacidad.

“Vamos a tener en Zapopan, el primer Centro Integral de Cuidados de Jalisco y vamos a triplicar el apoyo a las mujeres cuidadoras”.