Hace tres años se remarcó la exigencia de conductores y alcaldes para que aumentara la presencia de los agentes viales. Y también se tenía autorizada la contratación de más policías, pero el número de elementos está a la baja.

Entre los años 2021 y 2024, la plantilla redujo de mil 958 a mil 821 elementos, con base en la nómina de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a cargo de la Policía Vial.

“Cuando hay tormentas, no ves un tránsito en zonas de riesgo ni congestionadas”, lamenta Sergio López, quien vive en Miravalle y se traslada todos los días hacia Los Belenes.

“Es la peor dependencia del Gobierno. Ahí están las estadísticas: accidentes, muertes y caos vial. ¿Le sigo?”, opina Andrés Ochoa.

Para el ciudadano Armando Reynaga, la Policía Vial se convirtió en una corporación que, más que servir, se encarga de recaudar dinero a través de las multas. En eso coincide Ana Luz García: no puede evaluar la eficiencia de la corporación porque no está en las calles. “Cuando los semáforos no funcionan, ya no se hacen presentes”.

Tras un análisis en la nómina entre la primera y la segunda quincena de junio pasado, destaca que los policías viales aumentaron a tres mil 324 en total, pero regresaron a los mil 821 agentes en este mes. ¿Por qué aumentaron y luego los recortaron? Se solicitó entrevista con la Secretaría de Seguridad y la Policía Vial, pero no respondieron.

Mientras tanto, en la ciudad el tráfico es cada vez más lento y la velocidad promedio redujo de 23.5 a 22 kilómetros por hora en avenidas, según la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad.

Para Oliver Meza Canales, investigador de la Universidad de Guadalajara, el primer paso para generar una verdadera política de movilidad es garantizar que existan los suficientes policías en las calles y que hagan valer las normas.

La falta de personal representa una problemática especial para Guadalajara y Zapopan, que concentran casi la mitad de los 4.3 millones de vehículos registrados en Jalisco, según la estadística del Inegi.

Además de la carencia de efectivos, este medio de comunicación también ha consignado una red de corrupción entre agentes y operadores de grúas para extorsionar a dueños de vehículos aparentemente mal estacionados. Según reportes ciudadanos, integrantes de la Policía Vial solicitan hasta cinco mil pesos de “mordida” a cambio de no llevarse el auto al corralón.

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, prometió la contratación de 500 agentes viales durante su primer año de Gobierno y 500 más en el segundo, la adquisición de 300 motocicletas para que los policías se desplacen rápidamente hacia puntos de conflicto y la implementación de una estrategia que incremente su presencia en las calles y avenidas.

Sin respuestas

Se solicitó entrevista con Blanca Minerva Magaña, titular de la Policía Vial, y Bosco Pacheco Medrano, secretario de Seguridad de Jalisco, pero no respondieron. Se les enviaron preguntas por escrito, pero tampoco contestaron:

¿Por qué hay menos agentes en las calles?

¿Por qué aumentaron los policías en junio? Y luego bajaron en julio.

> ¿A qué se debió su contratación y luego el recorte?

.