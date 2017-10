Fiscal señala que modificarán espacio de detención

Esta mañana el Fiscal del estado, Eduardo Almaguer informó que se realizarán modificaciones al espacio de detención que según la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) era identificado como la "jaula", luego de que la Comisión emitiera una medida cautelar para pedirle que retirara este espacio, pues consideró que viola los derechos humanos de los detenidos



"Vamos a cambiar la estructura para que nadie se sienta de alguna manera quizás ofendido. Se están haciendo las adecuaciones estructurales, pero no es una jaula, nadie la ha señalado así, lamento si alguien lo ha mencionado o alguna autoridad, que es una jaula. Es un espacio de recepción de detenidos a la vista, es transparente". dijo el fiscal.



Sin embargo, no dio una fecha en la que esto se llevaría a cabo ni precisó las adecuaciones que se harán pero agregó que el espacio señalado (constituido por un alambrado sujeto a un muro de concreto, con techo de lámina), está construido de tal forma para asegurar que los detenidos estén a la vista para que no exista ningún tipo de señalamiento.





Los detenidos no son animales para estar en una jaula: especialista



Al respecto de esta situación, especialistas en derechos humanos y temas de procuración de la justicia, celebraron la postura de la Comisión pues opinan también que este espacio vulnera los derechos de los detenidos al no contar con las condiciones óptimas para su permanencia, aunque sea por un corto lapso de tiempo.



Arturo Villarreal Palos, experto en derechos humanos y estado de derecho, opinó que aunque los detenidos estén en fiscalía por ser señalados de cometer algún delito, no son animales como para tenerlos dentro de una jaula a la intemperie, así sea media hora la que deban pasar ahí.



El doctor, perteneciente al departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, mencionó que aunque los detenidos pasen ahí media hora, la fiscalía deberá acatar la medida pues no puede tenerlos a la intemperie ya que este es un lugar que contraviene disposiciones nacionales e internacionales en el trato y custodia de detenidos.



"Una solución puede ser que en los mismos separos se habilite un espacio exclusivo para estas personas o en su defecto, que en este lugar donde está la malla se construya algo decente y digno", opinó el académico.



Por su parte, David Mora Cortés, académico de la Universidad de Guadalajara, opinó que si bien las autoridades deben de retener a los presuntos responsables de la comisión de algún delito, deben hacerlo dentro de espacios dignos, donde se respeten sus derechos humanos y su intimidad pues considera que es innecesario humillarlos o agraviar sus derechos básicos y el simple hecho de que esté a la intemperie vulnera sus derechos humanos.



"Ni aún en las personas que estén siendo procesadas o detenidas deben menoscabar los derechos humanos. La cuestión es que si se están exhibiendo, si se están degradando el concepto de ser humano las autoridades encargadas de hacer valer la ley están contraviniendo están violando la misma constitución", dijo el académico.



Para él, los espacios de detención deben ser limpios e higiénicos, con las medidas adecuadas para el número de personas para el que está construido, con los servicios necesarios para el ser humano como un baño, agua y alimentos. "No se pide que existan comodidades ni mucho menos lujos, pero sí deben garantizar limpieza e higiene", añadió el especialista.