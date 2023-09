Mientras no halla artista que se presente en el Palenque, no habrá peleas de gallos.

Así lo determinó el Gobierno del Estado luego del lamentable suceso ocurrido el año pasado en las inmediaciones del Palenque de las Fiestas de Octubre que dejó dos personas fallecidas.

Se trata de los denominados “Derbys”, eventos que se llevaban a cabo en el Palenque los días en los cuales no se tenía contemplado el concierto de algún artista, y en los cuales se desarrollaban peleas de gallos y distintas apuestas.

“Un derby, cuando no hay concierto, creo que empiezan por ahí de las 12 o una de la tarde y terminan hasta las tres de la mañana. Son peleas de gallos y apuestas, y se tomó la determinación que este año, los días que no exista concierto, no va a haber derbys, eso es lo que hemos decidido”, dijo Esteban Estrada, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

Las peleas y apuestas solo podrán llevarse a cabo los días de concierto, antes de la presentación del artista con las medidas de seguridad debidas, como, por supuesto, la prohibición del ingreso de armas.

Lo anterior, señaló el gobernador de Jalisco, se decidió para tener un mayor control de seguridad respecto de los eventos que se llevan a cabo en el recinto.

“Vamos a tener estas cuestiones especiales para cuidar este tipo de cosas que suceden, y que deben de ser corregidas, que nos puedan ayudar a atenderse muy puntualmente”, añadió el mandatario estatal.

Por otra parte, indicó que en los próximos días el Secretario de Transportes, Diego Monraz, deberá presentar una propuesta sobre la extensión de horarios del transporte público que circula en las inmediaciones de las Fiestas de Octubre, como el Peribús y el Tren Ligero, para que las familias puedan ir y regresar con confianza y seguridad.

La propuesta también deberá de contener alguna posible solución ante los altos costos que implementan los taxis de plataforma, sobre todo a la salida del Palenque.

OA