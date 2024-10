Durante esta temporada, cientos de cocheras particulares y ‘apartalugares’ cobran desde 50 hasta casi los 300 pesos para permitir que conductores que acuden a las Fiestas de Octubre se puedan estacionar en un lugar cercano al Auditorio Benito Juárez.

Con cubetas, botes, macetas y cajas de cartón o de madera, vecinos de la colonia Auditorio apartan cientos de lugares en las banquetas que se encuentran afuera de su domicilio o en los parques que están en la zona. El precio por estacionarse aquí ronda los 50 y 80 pesos, para motocicletas, y los 120 y 150 pesos para los vehículos.

En tanto, aquellos vecinos que cuentan con cochera particular pueden incrementar el costo de estacionamiento debido a que “es más seguro y no se queda en la calle. Al menos aquí lo estamos cuidando y ya si entramos a nuestra casa pues el carro se queda ahí, no le pasa nada”, dijo Josefina. El precio para dejar el coche en una cochera se ubica entre los 150 y 200 pesos en promedio, aunque algunos conductores aseguraron que en algunas viviendas el precio puede ir desde 250 hasta 280 pesos.

“Es un abuso, pero aquí estamos todos, ¿no? Luego suben mucho el precio cuando hay Palenque y viene un artista famoso, como hoy con Nodal. El lunes que también vinimos me cobraron 280 pesos por dejar mi carro adentro de una cochera, imagínate, es un robo. Por eso hoy que volvimos a venir ya aprendimos y nos venimos en la tarde en camión y ya en la noche en Uber, creo que nos sale muchísimo más barato así, porque de verdad es un abuso. Estaría bien que construyeran un estacionamiento para el auditorio, o que se habilite un área para los que venimos en carro durante las Fiestas”, comentó Joaquín.

César también refirió que los costos para estacionarse son muy elevados, sin embargo, reconoció que se siente más seguro al dejar su vehículo en una cochera y no sobre la banqueta, pues es una zona peligrosa con mucha afluencia de gente durante esta temporada.

“Pues sí, la verdad sí es muy caro dejar el carro en una cochera, pero creo que sí vale la pena. Ya ves que salimos tarde de aquí, algunos salen borrachos y la verdad la zona es peligrosa, no vaya a ser que en una de esas el carro está rayado, o ya se llevaron un retrovisor o un rin o los tapones de las llanas o lo que sea. Entonces yo creo que sí vale la pena pagar esos 150 o 200 pesos para dejar el carro en una cochera, más vale desembolsar eso a que tu carro ya no esté o le falte algo”.

Por lo pronto, las Fiestas de Octubre terminan hasta el 4 de noviembre y Josefina celebró que durante esta temporada del año el ingreso familiar aumenta. “Es una manera honesta de llevar más dinero a la casa, ¿no? También trabajamos porque estamos todo el día afuera y sí cuidamos los carros, no tenemos queja”.

