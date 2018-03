Feminicidio en colonia San Rafael; el agresor se dispara

Esta mañana se registró un feminicidio más en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Una mujer fue atacada en la colonia San Rafael. Después del crimen el agresor, quien era su ex pareja, se dio un tiro.



Fue poco antes de las siete de la mañana que la mujer caminaba sobre Manuel M. Ponce hacia la calle de Medrano, donde como todos los días ella acompañaba a su hijo al camión, relató el vocero de un puesto de periódicos del lugar.



Cuando regresaba hacia su casa, su ex pareja, quien se dijo que se hallaba en estado de ebriedad, la detuvo y comenzó a amedrentar. "Se veía que estaban discutiendo", contó el vocero. Pero la discusión comenzó a subir de tono cuando se comenzaron a escuchar reclamos del sujeto. "¡Me quitaste a mis dos hijas!".



El hombre la llevó detrás de un puesto de lotería y la acorraló, ahí comenzó a golpearla. Al escuchar los gritos de auxilio de la mujer los vecinos y locatarios del mercado frente al lugar fueron en su ayuda, dijo el testigo, pero al tratar de separarlo el criminal sacó una pistola.



La acción hizo que retrocedieran las personas que intentaban ayudar, momento que aprovechó el ahora feminicida para apuntarle a la mujer y dispararle. Quedó muerta sobre una pequeña barda en el jardín.



El agresor comenzó a caminar hacia el norte sobre Manuel M. Ponce pero algunas personas, que ya habían pedido ayuda a las autoridades, comenzaron a caminar detrás de él para no perderlo de vista.



Con la ayuda de testigos los policías municipales localizaron al sujeto a la altura de Ricardo Palmerín y Manuel de Falla, donde al tratar de detenerlo, según la versión de la Policía, el sujeto se pegó un tiro en el cráneo.



Aunque fue trasladado a la Cruz Verde Ruiz Sánchez el presunto feminicida falleció.

Los peritos serán los encargados de determinar las causas del feminicidio.

OA