Félix Gallardo tiene posibilidad de llevar prisión domiciliaria, afirman

El líder del ahora extinto, Cártel Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo está en condiciones y con la posibilidad de llevar los años que le quedan de su sentencia en prisión domiciliaria, explicó en entrevista el director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social, Antonio Pérez Juárez.

"Con toda objetividad y respeto puedo decir que es un interno que cumple con toda tarea y con toda actividad, del centro. Estos tres años que me ha tocado darle seguimiento a su proceso de reinserción, puedo decir que el señor Félix Gallardo está preparado y jurídicamente merece una reclusión domiciliaria", expresó Pérez Juárez.

Lo anterior, dijo, no solo por el buen comportamiento que ha tenido durante su reclusión, sino porque enfrenta enfermedades "irreversibles", como la pérdida de un ojo y de un oído, así como las complicaciones gastrointestinales "que posiblemente ya no tengan solución", aunque añadió, no puede inducir o sugerir en el proceso.

"Mi labor es supervisar que se cumplan los ejes de reinserción y Miguel Félix Gallardo, al menos en éstos tres años bajo nuestro resguardo ha cumplido con todas sus tareas", añadió el director.

Pérez Juárez también explicó que actualmente "El jefe de jefes" se encuentra en un área en la cual convive con cerca de otros 150 internos y que no tiene privacidad absoluta, pues él, al igual que otros internos de más de 70 años con alguna enfermedad crónico degenerativa, necesitan espacios especiales por su salud, pues dijo, esto no se trata de un privilegio.

"Inclusive ya la presidencia de la República envió a un abogado a entrevistarse con él porque nosotros le dimos acceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo lo propio y nosotros en el momento que un juez federal nos requiera un informe sobre el señor Félix Gallardo, con seguridad y certeza diremos la verdad, y la verdad es una persona que inclusive en su paso por los Ceferesos, jamás tuvo una conducta antisocial", aseveró Pérez Juárez.

Fue apenas en 2017 cuando Félix Gallardo, quien ahora tiene 75 años, recibió una sentencia 28 años después de haber sido detenido, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique "kiki" Camarena Salazar, así como del piloto Alfredo Zavala Avelar.

El capo fue sentenciado a 37 años en prisión y el pago de 20 millones de pesos como indemnización a la familia de Camarena Salazar. Al restarle el tiempo que permaneció detenido y los años ya transcurridos como sentenciado, resultan alrededor de cinco años los que le quedan tras las rejas, mismos que, de acuerdo con lo declarado con Pérez Juárez, podría pagar en prisión domiciliaria de promover los procesos correspondientes.

GC