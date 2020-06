Familiares piden liberación de jóvenes detenidos por la Fiscalía

Familiares de los seis jóvenes detenidos por la Fiscalía del Estado el sábado pasado luego de las protestas para exigir justicia por la muerte de Giovanni López se manifestaron esta tarde en la dependencia para pedir la liberación de sus hijos.

Con pancartas exigiendo justicia al gobernador, alrededor de 50 personas acompañadas de una abogada protestaron en las instalaciones de la dependencia ubicadas en la calle 14 en Guadalajara.

Los cargos por los que los seis jóvenes fueron detenidos son: daños a las cosas, ataque peligroso, delitos detenidos contra representantes la autoridad, desobediencia o resistencia de particulares, pandillerismo y daños al patrimonio humano.

Los manifestantes aseguran que no hay pruebas que demuestren que ellos fueron culpables.

“Por qué estos siguen detenidos y los jóvenes detenidos el jueves y viernes ya fueron liberados, además les pusieron todos los cargos”, dijo una familiar .

Los seis detenidos son Mario Alberto Rubio Torres, Yahir Eduardo Moreno García, Jhonatan Martín Maldonado Núñez, Ángel Elías Sánchez Flores, Nicolás Ramos y Roberto Carlos Ornelas Rodríguez.

“A Mario lo detuvieron a las 10 de la noche, lo metieron a Palacio y lo trajeron aquí a la una de la mañana, a mí no me avisó Fiscalía. Él se resistió al arresto y está muy golpeado, está muy mal física y moralmente porque los custodios le dicen que va a ir directo a la penal”, dijo María Isabel Torrez Gómez.

Los familiares criticaron que fuera hasta hoy cuando les presentaron la carpeta de investigación.

“Hoy a las doce del día y hasta ahorita no tenemos respuesta, simplemente lo único que pido es que quede mi hijo fuera porque él no es un delincuente, es una persona que no le hace daño a nadie, su único delito es estar grabando y no es motivo para que la Fiscalía lo detenga”, Graciela Núñez Villegas.

LS