Jóvenes acusan amenazas para evitar que se manifiesten

Menos de una decena de jóvenes se manifestaron este lunes en la Plaza de Armas para exigir la liberación de los seis jóvenes que fueron detenidos por la Policía Estatal tras las protestas del sábado.

De las personas que se manifestaron este día, al menos tres aseguraron ser amenazadas a través de llamadas para evitar que se continúen manifestando, además de que en diversas ocasiones han intentado “hackear” sus redes sociales.

“Me llegan correos de verificación, como para cambiar cuentas”, dijo una de las jóvenes. “A mí me llamaron y me dijeron que no le estuviera jugando al patriota. Si esto es jugarle al patriota voy a jugar todo lo que pueda porque ya me cansé. Me llamaron desde el viernes, el sábado y todavía ayer desde un número privado”, aseguró otra de las manifestantes.

Además, dijeron sentirse inseguros debido a que los policías los fotografiaron al llegar a la Plaza de Armas. “¿Para qué son las fotos de nuestras caras, nos van a levantar también por exigir nuestros derechos, por querer justicia?, apuntó una de las manifestantes.

Los protestantes leyeron los nombres de los jóvenes que hasta hoy continúan detenidos desde su aprehensión la noche del sábado, con la finalidad de hacer visible su inconformidad por lo sucedido. Luego de varios minutos se retiraron del sitio.

Otro grupo de jóvenes apuntó que la mayoría de las personas que acudirían hoy a la protesta decidieron sumarse a la que se realizará mañana martes a las 17:00 horas, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

LS