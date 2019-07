Familia de María Fernanda Peña renueva abogados; hay nuevas pruebas

Luego de que los anteriores abogados contratados para el caso de María Fernanda Peña Alvarez-Ugeda, quien murió junto con su esposo hace un mes en un accidente, no dieran resultados, Martha Álvarez-Ugena, mamá de la fallecida, anunció el cambio por el equipo de Ala Rassi, pues los antiguos defensores “no hicieron nada”, dijo.

“No se siguieron los parámetros que tenían los abogados, por eso se hizo el cambio. Nosotros somos seis y venimos de la Ciudad de México. Estamos contratando peritos y empezando de cero”, señaló Rassi.

Al momento, la abogada apuntó que ya se tienen los expedientes completos, pero en los próximos días un perito criminalístico y uno químico llegarán a la ciudad para realizar pruebas en retrospectiva de velocidad y alcoholemia, entre otras. Los resultados, indicó, se anexarán a la carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público (MP) a cargo.

“Tenemos dos meses (para entregar las pruebas) y nosotros no somos defensores, somos coadyuvantes con el MP, que es responsable de la investigación. Nosotros únicamente aportamos lo que ellos nos requieren”, precisó.

Además, subrayó que no se ha tenido contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) porque no se están violentando sus derechos: “Nosotros no encontramos anomalías por parte de la Fiscalía y autoridades”.

Adelantó que Fiscalía de Jalisco (FGJ) ya hizo nuevas pruebas en retrospectiva, por lo que hay nuevos resultados, además que se agregaron videos del trayecto del futbolista Joao Maleck, y otros que han proporcionado tanto las autoridades zapopanas, donde ocurrió el accidente, como vecinos y otra gente externa.

Recordemos que María Fernanda y Alejandro Castro Martínez fueron víctimas del impacto del auto del futbolista Joao Maleck el pasado 23 de junio, día de la celebración de su boda.

“Fue un crimen que conmocionó a un Estado, no a un municipio, y que debe dejar un precedente porque no debe haber mas Marías Fernandas o Alejandros en las manos de gente como Joao Maleck. Pero estas investigaciones se llevan tiempo. Fiscalía y nosotros tenemos diferentes peritos”, expresó Rassi.

Por otro lado, Martha informó que, al tener ella y su hija la nacionalidad tanto mexicana como española, ya pidió ayuda al gobierno de España para que el proceso se realice “de la mejor manera posible. Tuvimos respuesta muy positiva. El cónsul de aquí nos ha brindado su apoyo y también el embajador en la ciudad de México”.

Sobre la respuesta de la madre de uno de los hijos de Alejandro, quien aceptó y firmó la propuesta realizada por el grupo de abogados del futbolista, la litigante manifestó que “no complica el caso”.

El plazo para otorgar el “perdón”, a través de medios económicos en el Instituto de Justicia Alternativa, se vence el 27 de julio, sin embargo, por parte de la afectada se mantiene que no habrá negociación.

