Familia con 4 estudiantes enfrenta limitaciones en el regreso a clases

En la familia Gutiérrez Vázquez hay cuatro estudiantes de distintos niveles educativos. El regreso a clases a distancia significó para ellos hacer frente a diversas dificultades y limitaciones.

Patricio y Fernanda, de 16 y 13 años, respectivamente, están en la Escuela para Atletas del CODE Jalisco, que brinda instrucción por medio de videos pregrabados y actividades con horarios de entrega. En caso de dudas, un tutor los atiende en línea.

Isabella, su hermana, pasó a tercer grado de primaria en un colegio donde aprende con un maestro a través de Zoom o Facebook Live de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas. También le asignan tareas. A la misma hora que ella, Victoria cursa el segundo grado de preescolar en una escuela pública federal.

Algunos de los problemas que encararon fueron que Laura y Luis, sus padres, no pudieron acompañarlos en su aprendizaje, ya que tuvieron que salir a trabajar. Además, los horarios se entrecruzaron entre los menores, lo que limitó el acceso a dispositivos electrónicos.

A Victoria la cuidará su abuela en todo el ciclo escolar y los adolescentes ayudarán a Isabella a estudiar.

“Íbamos a meter a Victoria a un colegio, pero al final decidimos que no porque era mucho dinero que no se iba a aprovechar porque no está yendo presencialmente. Cuando todo esto se normalice se van a dar cuenta del retraso educativo que van a tener”, dijo Laura.

Gobierno estatal revisará regreso seguro a las aulas

El titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes, señala que se reforzará el plan con asesorías

Desde hoy, y hasta el día 31 de este mes, realizarán una consulta con docentes para evaluar estrategias

Aunque los docentes que forman parte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) han puesto todo su empeño para encontrar nuevas dinámicas que ayuden a los menores a continuar con el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, las clases presenciales son el método más completo para el aprendizaje de los niños.

Por ello, el Gobierno estatal aseguró que ya analizan la estrategia adecuada para un regreso pronto y seguro a las aulas.

“Eso nos obliga hoy a buscar la forma, por todos los medios posibles, con todos los mecanismos de prevención, de regresar a clases presenciales. Ese es el objetivo que hoy tenemos. Estamos trabajando para ver cómo regresar con seguridad”, expresó el gobernador.

Dijo que, en coordinación con la Mesa Estatal de Salud y el magisterio, estudian las vías adecuadas para que los niños puedan acudir.

Entre las acciones a implementar, refirió, se realizará una consulta, a partir de hoy y hasta el 31 de agosto, en la cual docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo de la SEJ compartirán sus experiencias personales y profesionales respecto a la contingencia por el coronavirus, con las cuales definirán estrategias de la nueva normalidad.

Ayer, 1.7 millones de alumnos de educación básica regresaron a clases de manera virtual.

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que se ejecutó “una estrategia exitosa en el cierre del ciclo escolar pasado y estamos enfocados en hacer lo propio en el arranque de este ciclo, apoyados también en elementos tales como las asesorías presenciales”.

Añadió que Recrea Digital ha generado hasta la fecha 364 mil cuentas para estudiantes y 67 mil para personal educativo en apoyo a las clases virtuales.

Otros países se han rendido y concluyeron apresuradamente su ciclo escolar, otros aprobaron a todos los alumnos en automático. Unos más repetirán el año, otros no volverán hasta el 2021 y hay quienes cancelaron las clases hasta que tengan la vacuna. Otros abrieron sin importar las condiciones de salud de la infancia y de su magisterio

-Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP).

CIFRAS

1 millón 715 mil 153 estudiantes regresaron a clases en Jalisco

30 millones de alumnos en México iniciaron el ciclo escolar

Se les dificulta el primer día

En el primer día del regreso a clases, padres de familia se quejaron de que no pudieron sintonizar los canales de Aprende en Casa II.

Principalmente, personas que radican en Zacatecas, Tabasco y Ciudad de México. Para hacerlo hay que localizar la tecla “Menú” en el control remoto, “pulsarla”, ir a Ajustes o Configuración y ahí seleccionar búsqueda de canales o autoprogramación y esperar mientras el receptor encuentra los canales digitales.

