Faltó capacidad de reacción: Salvador Zamora sobre asesinatos en Zapopan

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, reconoció que no hubo capacidad de reacción suficiente para detener a los responsables de los asesinatos del ex diputado, Luis Armando Córdova y la influencer, Valeria Márquez, ocurridos el martes en la zona Real de Zapopan.

El funcionario estatal dejó en claro que no hubo fallas de las cámaras del C5, sino que no hubo suficiente capacidad de reacción de los elementos policiacos para dar con los responsables.

"Las cámaras funcionan, el tema es el tiempo de reacción. Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso".

Zamora precisó que, tal como lo informó la Fiscalía de Jalisco, no hay ninguna persona señalada por los hechos criminales del martes en Zapopan y descarta que haya revictimización hacia las personas asesinadas.

Por otro lado, Salvador Zamora consideró ambos hechos como "asuntos aislados" pese a que ocurrieron en zonas cercanas.

Salvador Zamora aclaró que ha habido detenciones de criminales en otros puntos del estado pese a que el día martes no hubo, por lo tanto, no confirmó si hay o no incremento de sicarios detenidos.

"Ha habido detenciones importantes en otras regiones del estado y por supuesto que, cuando tengamos detenidos relevantes, se los haremos saber".

El secretario general de Gobierno estima que en dos semanas puedan tener respuesta sobre la modernización y ampliación que tendrá el sistema de monitoreo del C5 y afirma que seguirán trabajando para que haya personas detenidas.

"El modelo completo junto con la tecnología completa que se va a utilizar. La ampliación del C5 que contará con arcos carreteros, nuevos puntos de monitoreo inteligentes con más de 2 mil cámaras que se ubicarán en las diferentes regiones del estado".

El Comité de Adquisiciones del Gobierno de Jalisco aprobó una inversión de seis mil 377 millones de pesos para la modernización del sistema de videovigilancia con el propósito de mejorar la seguridad.

Con la modernización, se logrará la interconexión de los sistemas de videovigilancia de las policías del Área Metropolitana de Guadalajara. pero también se reforzarán puntos como Arandas, Tequila, Talpa de Allende, Tapalpa, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Mazamitla, Puerto Vallarta y otras zonas.

El sistema actual tiene casi 7 mil cámaras, que tendrán una modernización tecnológica, pero se esperan sumar entre mil 500 y 2 mil nuevos aparatos de videovigilancia.

Con ello, los equipos se interconectarán con los de las policías municipales para monitorear en tiempo real más de 10 mil puntos en el Estado y se instalarán nuevas cámaras lectoras de placas (conocidas como LPR), que superarán los 745 aparatos, así como ocho arcos de videovigilancia en carreteras o puntos estratégicos para inhibir delitos.

Con la actualización, que incluye la aplicación de Inteligencia Artificial, se agilizará la detección de autos robados, pues automatizarán las alertas de reacción inmediata sin depender de búsquedas manuales y se optimizará la movilidad al monitorear flujos vehiculares y generar información útil para la seguridad en las carreteras.

