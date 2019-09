Falta de estudios impide demolición de la Villa Panamericana: Gobierno estatal

No hay estudios que comprueben que hay menor impacto en El Bajío con la demolición de la Villa Panamericana, aseguraron la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf.

“Yo no tengo ninguna prueba de que el hecho de demolerlas mejora la condición. No hablo de qué uso se le da, pero el hecho de demolerlas no tengo ninguna muestra que pueda ser una mejora en cuestión ambiental”, dijo el funcionario en un foro que se llevó a cabo en Casa ITESO Clavigero para debatir acerca de la protección de esta zona ubicada en Zapopan.

Martínez agregó que, dentro de la serie de soluciones que se han expuesto, se debe tomar en cuenta el dinero de los trabajadores.

Indicó que si hay una propuesta que les permita resolver el asunto de manera efectiva, el Gobierno estatal no descartaría la opción de analizarla.



El ITESO organizó un foro sobre la protección de El Bajío y el futuro de la Villa Panamericana. EL INFORMADOR/Y. Mora

“La sociedad gana más si se queda El Bajío al natural”

Alejandro Mendo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), opinó que “la sociedad gana más si se queda El Bajío al natural”, en referencia a la demolición de la Villa Panamericana. Pedro Alcocer, también académico de esa casa de estudios, coincidió y manifestó que desmantelarla es una opción.

Durante el foro sobre la protección de El Bajío y el futuro de la Villa Panamericana con especialistas medioambientales, realizado por el ITESO en la Casa Clavigero, Luis Nieto, representante de los dueños de terrenos de El Bajío, reclamó que no fueron consultados para el decreto, aunque están dentro del polígono de protección; sin embargo, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, explicó que como Gobierno del Estado no tienen obligación de hacerlo.

Llamado a comparecer

La Junta de Coordinación Política del Congreso local acordó que sea la próxima semana cuando comparezcan ante esa cámara los titulares del Ipejal, Iván Argüelles, y el director del Ijalvi, Francisco Javier Pelayo, para aclarar la situación de la venta de la Villa Panamericana.