Expo Guadalajara va por la internacionalización

Contar la historia de Expo Guadalajara no se podía hacer sin mencionar algunos personajes que fueron claves para que este recinto ferial, emblemático de la ciudad, iniciara operaciones.

Uno de ellos fue Enrique Álvarez del Castillo, ex gobernador de Jalisco de 1983 a 1988. Otra persona fundamental para que este proyecto se cristalizara fue el empresario Aurelio López Rocha.

Todo inició en 1985 con el Comité Promotor que encabezaba Carlos González Lozano y en el cual participaban varios empresarios. Sin embargo, a los pocos meses de iniciar labores, González Lozano renunció al cargo y fue cuando se le encomendó la responsabilidad a Aurelio López Rocha.

Una de las primeras tareas que tuvo que hacer fue convencer al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalajara que aportaran capital para continuar la obra, cosa que no fue fácil, pero se logró.

La otra labor fue la creación del Fideicomiso y colocar los certificados de participación.

Había varios núcleos, uno fue el de los industriales que necesitaban el lugar, porque había exposiciones y ahí entraban el sector de los muebles, el calzado, la joyería y la Cámara de Comercio. El otro núcleo fue el de los hoteleros, empresas, personas e instituciones.

“El principio fue un tema cultural, el primer núcleo de sectores industriales no era tanto problema más bien era de estructurar los paquetes, ligarlos con su derecho de exposición a un certificado y que las cámaras entendieran cuál era su posición”, compartió Aurelio López Rocha.

A lo que agregó: “Había otro núcleo de gente que no tenía la cultura de las exposiciones y había que convencerlos de que lo que era bueno para la ciudad, era bueno para todos”.

El compromiso fue inaugurar la Expo con el evento Expo Mueble. Después de muchas complicaciones, en 1987, se inauguró el recinto ferial con Expo Mueble.

“Desde que inició Expo Guadalajara siempre fue muy exitosa. Hubo cualquier cantidad de gente muy generosa que puso dinero y su tiempo para que esto sucediera”. Considera que lo más importante durante su gestión fue haber dejado las bases para la operación del recinto ferial que, casi 40 años después, sigue operando. “Primero, tengo un agradecimiento porque yo no lo busqué ni he buscado nunca un puesto en mi vida. Me consideraron, creyeron que yo era el indicado y ahí estoy; entonces, estoy muy agradecido porque el haber llegado ahí fue una lección brutal y un aprendizaje en todos los aspectos: construcción, campo político… Tengo un enorme agradecimiento”.

Consideró que la Expo Guadalajara dejó grandes lecciones a la ciudad.

Cada sector, una exposición

Cultura

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara nace en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara. En la feria participan las principales casas editoriales de México y de otros países del mundo. En la foto aparece en pabellón de la Invitada de Honor de 2023, la Unión Europea. Este año será España y el evento se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2024.

Industria

Expo Grúas es una exhibición en donde los visitantes pueden encontrar a los mejores proveedores del sector de grúas de arrastre y salvamento, así como desarrolladores de software, compañías de seguros y financieras. En este evento se conecta la Industria Mexicana y Latino Americana con Estados Unidos, Europa y Asia. En la foto se ve un stand de la edición 2023.

Movilidad

Expo Moto International Trade Show se enfoca en mostrar los mejores modelos de motocicletas y equipos en un marco de glamour y entretenimiento, así como la promoción de la motocicleta como solución en las grandes ciudades y como elemento clave en el tema de movilidad y medio ambiente, en todas sus modalidades deportivas, entretenimiento y estilo de vida. En la imagen, se ve a un expositor de la edición 2023.



