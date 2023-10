Exigen a partidos coalición participativa en Jalisco

Más de 50 Asociaciones Civiles jaliscienses convocadas por la Agrupación Política Nacional «Confío en México» y el «Foro Plural Jalisco», dieron a conocer un posicionamiento a través del cual exigen a los partidos políticos que tienen representación en el Frente Amplio por México, cumplan con su compromiso de abrir al máximo la participación ciudadana en los procesos de selección de candidatos y en la oportunidad de participar para contar con los espacios que permitan realmente a la comunidad incidir en las decisiones, las acciones legislativas y administrativas más importantes para lograr la grandeza de Jalisco.

El presidente de la Agrupación Confío en México, Salvador Cosío Gaona, subrayó es menester se implemente un proceso de selección de candidatos abierto, en condiciones similares al que permitió seleccionar a la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y que próximamente será la candidata de la coalición formada por los partidos que la integran, la senadora Bertha Xochitl Gálvez.

“Las organizaciones civiles que hemos venido trabajando para impulsar la mayor democracia y la más alta participación social en la elección de candidatos de los partidos políticos de Jalisco, especialmente PAN, PRI, PRD, exigimos, y reitero, exigimos, porque debe ser una exigencia social a reivindicar, el que a la brevedad se haga la conformación oficial de la coalición de dichos partidos en Jalisco, y se apruebe y enuncie un proceso electivo que permita la participación más amplia posible de la sociedad, se expida la convocatoria a un proceso democrático, transparente y socialmente participativo, que genere un muy grande interés social en el proceso, dándosele cumplimiento estricto, permitiéndose a la sociedad civil impulsar aspirantes que participen a la par y en igualdad de condiciones con los aspirantes que se inscriban provenientes de su militancia partidista, para que el proceso sea exitoso emerjan los candidatos más sólidos arropados tanto por los partidos como por la sociedad, para aspirar a ganar la gubernatura de Jalisco y las más posibles posiciones en el congreso local y los ayuntamientos , que garanticen el mejor gobierno y el desarrollo de nuestro estado”.

El ex diputado local y federal, recordó Jalisco es el cuarto padrón electoral del país por su dimensión numérica y con un potencial de hasta dos millones de votos para aportar a la elección presidencial, y enfatizó, debe ser considerado por los partidos nacionales coaligados en oposición a Morena como una entidad prioritaria, tanto por su potencial de aportación de votos a la causa nacional y además ganable, y no etiquetarse como un territorio del que solo puedan obtenerse plurinominales y que se designen candidatos basando decisiones en cuanto a método y criterios de género con visión de entidad no prioritaria y que se acomode como convenga a los intereses políticos nacionales o de otros estados considerados errónea o convenientemente más importantes.

“Exigimos que las decisiones políticas por y para Jalisco se determinen en Jalisco, en conjunto por los liderazgos partidistas y sociales locales”, insistió.

Asimismo, urgió definiciones en el sentido que, está por vencer el próximo 1 de noviembre el plazo para los registros de métodos de selección de candidatos con miras al inicio de las precampañas que deberán iniciar en menos de tres semanas siendo menester que una semana antes deban registrarse precandidatos.

“Es de resaltar especialmente que en lo relativo a los partidos que han decidido realizar una coalición para la elección de presidente, senadores y diputados federales, en cuanto al ámbito local solo existe una carta de intención firmada mediáticamente el 7 de agosto pasado por las dirigencias de esos partidos, sin que al presentarse ese propósito se diera participación alguna ni siquiera con el simple carácter de invitados, a los liderazgos de las organizaciones jaliscienses de la sociedad civil. Es decir, a unos días del inicio del proceso electoral y del proceso de selección de candidatos, que debe iniciar con la definición de método y la convocatoria para el registro de aspirantes, que serán precandidatos legitimados para enfrentar el periodo oficial de precampañas, no hay certidumbre de una coalición de los partidos integrantes del Frente Amplio por México, para buscar ganar la gobernatura de Jalisco, a través de un candidato postulado por dichos partidos políticos y acompañados de la sociedad civil”, apuntó.

Cosío Gaona, subrayó “es fundamental reiterar que el objetivo principal de la sociedad que ama a nuestro estado es impedir que Morena y sus aliados lleguen a desgobernar y a destruir nuestra patria chica”.

En la conferencia de prensa celebrada en el patio central de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO), el presidente de Confío en México, destacó existen en la sociedad civil hombres y mujeres, así como muchos jóvenes, con capacidad y credenciales para ocupar candidaturas y están a la espera de las convocatorias.

A pregunta expresa de una periodista, Salvador Cosío admitió estar interesado en contender por una candidatura siempre y cuando sea un proceso abierto, democrático y transparente; y al cuestionarle por cuál posición política le interesaría contener, contestó que el máximo honor para un jalisciense es gobernar a su estado.

Entre las asociaciones que se sumaron y participaron en este posicionamiento se encuentran:

Confío en México

Foro Plural Jalisco

Consejo Cívico Ciudadano

Frente Cívico Nacional

Misión Rescate México

XiudadanosMX

Conciencia Cívica Jalisciense AC.

Futuro XXI Asociación Nacional Valentín Gómez Farías AC.

Por la Grandeza de Jalisco AC.

Mujeres Unidas

Jalisco Activo A.C.

Ciudadanos por un Desarrollo SustentableAC

Zapopan es de Todos AC.

Compromiso, Reinvención, Equidad y Autonomía (CREA) AC.

Supremo Consejo de México de Orden Masónica Mexicana, A.C.

Fundación Cultural Benito Juárez A.C.

Unión Nacional de Transporte Campesino Delegación Jalisco

Red de Mujeres por la Democracia

Jalisco Nos Une AC

Sindicato de Trabajadores e Instaladores en Electricidad y Fontanería STIEF CTM.

Social Integradora Capítulo Arandas AC

Instituto de Desarrollo Social e Investigación Científica AC

Rondalla Tapatía AC

Promotora Internacional Defensora de Derechos Humanos AC

100 Juaristas por Jalisco AC

Kleos Cultura Social AC

Confianza en Jalisco AC

Cinco Por Una Mejor Niñez, AC

Promoción Social de la Salud AC

Desarrollo Comunitario AC

Colectivo de Activistas Sociales por la Democracia

Unidos por México

Unión Social de Economistas

Nueva Alternativa Por México AC

Proyección y Desarrollo de Jalisco AC

Creciendo Contigo Mujer

Esplendor Ciudadano

Activistas por la Democracia

Tlaquepaque nos Une

Gardenias Tapatías, A.C.

Colectivo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos, A.C.

Solicitantes de Vivienda de Jalisco, A.C.

Confederación de Militares, Profesionistas, y Empresarios Marcelino García Barragán. A.C.

Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM)

La Rebelión de la Clase Media

Alternativa Solidaria

Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP)

Movimiento Ciudadano Estamos en Acción A.C.