Exige G10 x Jalisco acciones reales ante la violencia contra las mujeres

El establecimiento de acciones reales contra los agresores de las mujeres, desde los distintos tipos de violencia que ejercen, es lo que las mujeres integrantes de la organización G10 x Jalisco exigieron a las autoridades del Estado.

Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Caldem), refirió que si bien Jalisco tiene dos Alertas de Violencia contra las mujeres, las acciones emprendidas por el Estado y sus municipios han mostrado mínimos avances que no se traducen en respuestas reales a la violencia feminicida.

“Participamos en el establecimiento de indicadores de cumplimiento que incluso no los tienen en otra parte del país. En Jalisco los hicimos con el ánimo de tener resultados. Hay deudas pendientes, no cumplimiento y también falta de voluntad para cumplir. Procesos hemos aportado para que avancen y no lo están haciendo”, expresó en rueda de prensa llevada a cabo por el colectivo.

Además, Ramos Ponce recordó que durante 2020 fueron asesinadas 266 mujeres en el Estado, y que de cada 10 mujeres desaparecidas en la Entidad, cinco son menores.

Por su parte la diputada con licencia, Imelda Perez, lamentó que no se cumplan a cabalidad las reformas hechas a distintas leyes para erradicarla violencia contra las mujeres, y que los políticos hagan uso de las consignas feministas “por moda”, y que por el contrario se encubra y solape a los violentadores, como en el caso, por ejemplo, del alcalde de Tototlán, a quien no se le ha establecido alguna sanción.

Por esta razón, la regidora con licencia, Eva Avilés, refirió que es urgente cambiar las formas en las cuales se establecen los puestos de dirección en los puestos políticos, con la finalidad de evitar que “entre hombres continúen solapandose”.

Ante este tipo de situaciones y en el marco del Día de la Mujer, las integrantes del G10 x Jalisco que participaron en la rueda de prensa pidieron a las autoridades que desde sus áreas de intervención cumplan y garanticen los derechos fundamentales hacia las mujeres para evitar la violencia e impulsar su participación en los distintos ámbitos sociales.

GC