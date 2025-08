"Estoy muy contenta de inscribirme en la Pensión del Bienestar porque es la única pensión que voy a recibir"

Andrea Sánchez es originaria de Tabasco, sin embargo, desde 1997 reside en Jalisco. Aunque gran parte de su vida trabajó, muchos años dejó de cotizar ante el IMSS y perdió muchas semanas que nunca fueron registradas. Hoy 01 de agosto acudió desde temprana hora al módulo de registro de Toluquilla, en el municipio de Tlaquepaque, en busca de poder recibir la Pensión del Bienestar para mujeres adultas mayores de 60 años, la única que, dijo, va a poder recibir.

"Estoy muy contenta porque no había podido inscribirme en el programa. Primero porque aunque tengo 65 años, el registro civil me robó un año de nacimiento y dice que tengo 64, y después, porque mi acta de nacimiento tenía un error de ortografía en mi apellido y tuve que hacer trámites para que me la corrigieran. Entonces, cuando la presidenta dijo que iba a extender el apoyo a mujeres de 63 años en adelante, yo no me pude inscribir porque estaba en esos trámites", explicó la señora Andrea.

Ahora que por fin podrá inscribirse, dijo, los tres mil pesos bimestrales que comenzará a recibir cuatro meses después de su registro serán un respiro para los gastos de la casa.

"Esta es la única pensión que voy a tener, porque en lo que yo combinaba mi trabajo y el cuidado de mis hijas, dejé de trabajar mucho tiempo, y ya no alcancé a completar mis semanas que me pide el Seguro Social. Tengo apenas 644", lamentó la Mujer.

En 2025, para pensionarse bajo la Ley 97 del IMSS, se requieren 850 semanas cotizadas para proceder a la jubilación, es decir, a Andrea le faltarían 206 semanas, es decir, entre tres y cuatro años más.

Pero no es todo, puesto que la ley establece que, a partir de este 2025, cada año se incrementan 25 semanas hasta llegar a 1000 en 2031, es decir que, si Andrea quisiera seguir trabajando para recuperar semanas, en lugar de avanzar para llegar a la meta cada año le faltarían 25 semanas más, y es posible que eso no llegue a pasar.

"Ya mejor esa pensión ya murió, mejor vengo a inscribirme aunque sea a esta porque es la única que voy a tener. Que bueno que se estén destinando los recursos para apoyarnos a quienes tenemos el mismo problema, porque además a esta edad ya no es tan fácil que nos den trabajo, y uno también se cansa más fácil. Ojalá que pronto me llegue mi tarjeta", dijo agradecida la mujer.

El registro de mujeres entre 60 (cumplidos al mes de agosto) y los 64 años estará vigente todo el mes de agosto, preferentemente de acuerdo con la primera letra del primer apellido de la mujer que realizará el trámite.

¿Dónde ubicar los módulos de registro?

Los módulos para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar se pueden ubicar en la página: : https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y el trámite puede realizarse de 10:00 horas a 16:00 horas. Se espera que una vez inscritas, las mujeres comiencen a recibir sus tarjetas del Bienestar en el mes de diciembre.

Los documentos que se requieren para el trámite son: Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad), CURP actualizada (impresión reciente y legible), acta de nacimiento también reciente y legible, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial), un teléfono de contacto (celular y de casa) y el Formato Bienestar que se llena presencialmente en el módulo.

En caso de requerir información particular se encuentra activo el "call center" o centro de llamadas en el número 800 63 94 264 donde el personal podrá analizar caso por caso para brindar la orientación requerida.

Calendario de registro en la Pensión Mujeres Bienestar:

-Letras A, B, C: lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto 2025

-Letras D, E, F, G, H: días martes 5, 12, 19 y 26 agosto 2025

-Letras I, J, K, L, M: días 6, 13, 20 y 27 de agosto 2025

-Letras N, Ñ, O, P, Q, R: días 7, 14, 21 y 28 de agosto 2025

-Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: días 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto 2025

-Todas las letras: días 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto 2025

YC