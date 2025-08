Este 01 de agosto comenzó oficialmente la inscripción de mujeres adultas mayores de 60 años, quienes recibirán un apoyo bimestral de tres mil pesos bajo la Pensión del Bienestar que ofrece el Gobierno de México.

Decenas de mujeres se dieron cita en los distintos módulos implementados en la Zona Metropolitana de Guadalajara para iniciar su registro, en el que por primera vez se sumará a las mujeres adultas mayores con 60 años cumplidos hasta antes del 30 de agosto. Una de ellas fue Julieta Sosa, de 61 años de edad, quien se dijo contenta de poder inscribirse para recibir este apoyo, pues dijo, luego de 33 años de haber trabajado como maestra y pagado sus impuestos correspondientes, hoy recibirá algo de regreso. Ella es afortunada de contar con una pensión justamente por haber sido maestra, pero aseguró, este apoyo servirá para desahogar los gastos, y por qué no, darse "un gustito de vez en cuando".

"Si los políticos no arreglan los baches, mejor en lugar de que se lo roben, que nos los den a las adultas mayores", finalizó la mujer quien desde temprana hora llegó al módulo de inscripción de la colonia Toluquilla.

María Schmidt cumplió justo 60 años en enero pasado, y hoy aprovechó para acudir a inscribirse al programa y que no le ganaran las prisas. Fue su hija quien le informó que hoy iniciaba el registro, por lo cual no dejó pasar ni un solo día para acudir a llevar sus papeles e iniciar el trámite. "Me siento contenta porque hay necesidad y es nuestro derecho. Además prefiero que los impuestos se gasten en esto a que los políticos se anden paseando en Japón mientras nosotros nada más estamos viendo", dijo la mujer, aunque reconoció que muy probablemente los apoyos se irán acumulando en deuda que irán pagando las futuras generaciones.

"Una vez que reciba el apoyo me lo voy a gastar en la salud, porque soy un estuche de monerías y tengo varias enfermedades, entonces hay que comprar medicinas. Pero estamos bien, hay que ver la vida lo más positivo que podamos", resaltó la mujer.

María Schmidt. EL INFORMADOR/H.FIGUEROA

María Concepción Santos es otra de las mujeres quien este viernes se dio cita en el módulo de Toluquilla, en Tlaquepaque. Ella cumplirá 63 años apenas este mes de agosto, por lo cual no había podido inscribirse al trámite hasta que la pensión se extendió. "Estoy muy feliz, primeramente porque dios me ha dejado llegar a esta edad, y contenta porque soy viuda, y este apoyo va a ser una ayuda económica muy importante, un respiro en la casa. Me da mucho gusto que los impuestos del País se vayan a estos programas, porque ya nos tocaba", señaló.

María Concepción Santos. EL INFORMADOR/H.FIGUEROA

Los documentos que se requieren para el trámite son: Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad), CURP actualizada (impresión reciente y legible), acta de nacimiento también reciente y legible, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial), un teléfono de contacto (celular y de casa) y el Formato Bienestar que se llena presencialmente en el módulo.

Los módulos para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar se pueden ubicar en la página: : https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y el trámite puede realizarse de 10:00 horas a 16:00 horas. Se espera que una vez inscritas, las mujeres comiencen a recibir sus tarjetas del Bienestar en el mes de diciembre.

Aunque este lunes se registraron algunos inconvenientes en diversos módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar afirmó que si bien hubo módulos que no se pudieron instalar, como el de San Jacinto en Guadalajara o el de Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque, en ellos de igual forma hay autoridades y servidores de la nación quienes están redirigiendo a las personas a su módulo más cercano, y que, en caso de no poder acudir el mismo día, tienen todo el mes, de lunes a sábado, para realizar su registro.

"No porque se inscriban antes van a recibir su tarjeta antes, lo mejor es hacer el registro según el día que corresponda a la primera letra de su primer apellido. Todas las mujeres de 60 años cumplidos hasta agosto en adelante que se inscriban van a recibir su pensión", destacó la delegación estatal.

En caso de requerir información particular se encuentra activo el "call center" o centro de llamadas en el número 800 63 94 264 donde el personal podrá analizar caso por caso para brindar la orientación requerida.

El Gobierno de México recordó, a través de su plataforma oficial, que el programa busca alcanzar este año a más de 3.2 millones de mexicanas en todo el País, y que todas las mujeres inscritas en esta pensión, al cumplir los 65 años, pasarán de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de reinscribirse.

Calendario de registro en la Pensión Mujeres Bienestar:

-Letras A, B, C: lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto 2025

-Letras D, E, F, G, H: días martes 5, 12, 19 y 26 agosto 2025

-Letras I, J, K, L, M: días 6, 13, 20 y 27 de agosto 2025

-Letras N, Ñ, O, P, Q, R: días 7, 14, 21 y 28 de agosto 2025

-Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: días 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto 2025

-Todas las letras: días 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto 2025

YC