Estas son las líneas del Tren Ligero en Guadalajara que buscan ampliar

El Tren Ligero es uno de los medios de transporte más importantes para la zona metropolitana de Guadalajara. Con 3 líneas que mueven a miles de personas a diario, y una cuarta línea próxima a concluirse que conectará a Tlajomulco, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), es fundamental para la movilidad urbana.

No obstante, el Tren Ligero no es un sistema perfecto, e históricamente le ha quedado a deber a diversas colonias, barrios y regiones donde aún ahora el sistema de transporte es complicado. Aunado al crecimiento desmedido de Guadalajara y su expansión hacia todas partes, se ha llegado a un punto en que incluso el Tren Ligero ya no se da abasto.

Es por ello que hoy en día existen diversos proyectos para ampliar las líneas del Tren Ligero. Una de ellas es la ampliación de la Línea 3; el pasado 22 de abril, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) anunció 3 licitaciones las cuales contemplan la ampliación de la L3, con el propósito de que la nueva administración los implemente.

Se contempla que se agreguen 9.2 kilómetros desde Arcos de Zapopan hasta Tesistán, y estas serían las cinco posibles nuevas estaciones:

Ángel Leaño

Aviación

Valle Imperial

Carretera a Colotlán

Tesistán

Asimismo, se tiene planificada la extensión de la Línea 1 del Tren Ligero, desde Periférico Sur hasta Santa Anita, lo cual ayudaría en la movilidad de cientos de personas que a diario batallan en el sur de la ciudad. Otro proyecto próximo a concluirse es la Línea 4, que llegará a Tlajomulco.

Del mismo modo, Pablo Lemus, gobernador electo del estado de Jalisco, prometió que durante su gobierno construirá la Línea 5 del Tren Ligero, la cual iría desde el Aeropuerto de Guadalajara, hasta el Estadio Akron.

FS