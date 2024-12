Estas serán las primeras acciones de Lemus Navarro como gobernador de Jalisco

Este viernes Pablo Lemus estará rindiendo protesta ante las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de Jalisco.

Y como parte de sus primeras acciones como Gobernador oficial, dijo Lemus Navarro a su llegada al recinto, será instalar el lunes, a las 9:00 de la mañana, el Consejo de Seguridad Interinstitucional entre los tres niveles de Gobierno.

Alrededor de las 12:00 del mediodía, dijo, se reunirá con colectivos y familiares víctimas de desaparición de distintos municipios del Estado, para abordar las prioridades de esta agenda. "No tengo una hora de término para la reunión. Quiero dedicarles todo el tiempo, que sea necesario", afirmó el próximo mandatario estatal en sus primeras declaraciones del día.

Hacia la tarde-noche, afirmó, se dirigirá al estado de Acapulco. "No creen que voy de vacaciones, la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), el martes a las nueve de la mañana, estará instalando el Consejo Nacional de Seguridad pública; nos está invitando a todos los gobernadores asistir, y no quiero correr el riesgo de un banco de niebla o alguna cosa por el estilo, y entonces el lunes por la noche me trasladaré a Acapulco, y regresaré el mismo martes a Jalisco", afirmó el aún gobernador electo.

Tras rendir protesta como gobernador, Lemus Navarro se dirigirá al Museo Cabañas, donde dirigirá un mensaje a las y los jaliscienses, en el cual, dijo, pedirá unidad por el Estado y respeto a todas las fuerzas políticas.

"Inicia una nueva etapa, una nueva era en Jalisco. Yo he tenido una forma de gobernar, una manera muy abierta, participativa, orientada siempre a resultados. No es un proyecto partidista, no es un proyecto de colores, es un proyecto ciudadano que me trajo aquí, un proyecto de las y los jaliscienses, y voy a gobernar sin tintes partidistas".

"Voy a gobernar y apoyar a todos los 125 municipios de Jalisco, independientemente de la afiliación política que pudieran tener las presidentas y presidentes municipales, quienes encontrarán en mí una persona con amplia voluntad al diálogo, atendiendo los problemas más importantes que nos aquejan, como la seguridad, la crisis de desaparición, el pagar una deuda histórica con los colectivos y familiares de desaparición; el poder tener un mayor desarrollo económico y social", afirmó el próximo gobernador de Jalisco.

FS