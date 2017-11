Esperan aval de INAH para rehabilitar el edificio del Congreso

El proyecto de remodelación del edificio del Congreso del Estado, que incluye la rehabilitación de cantera, de los baños y el mural del salón de plenos, deberá ser aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) antes de que empiecen las obras, informó la diputada María Elena de Anda, presidenta del Comité de Adquisiciones del Poder Legislativo, explicó que los procesos de licitación al respecto se declararon desiertos a la espera de tener el proyecto ejecutivo que esté avalado por el INAH.

Respecto a la restauración del mural “Luz y tinieblas en nuestro andar”, ubicado en el ingreso al salón de plenos del Congreso, el INAH fijó los criterios que se deben cumplir y se contratará a un especialista, aunque no se especificó cuánto costará la intervención.

Sobre el polémico gasto de alrededor de tres millones en la remodelación de sanitarios, la legisladora comentó que aún no se define el costo total de la obra, pero dijo que se optará por la alternativa más económica.

“Hay quien presenta proyectos de tres millones de pesos y otros hasta seis millones, cada uno estaba presupuestando según su criterio. Pero ya teniendo un proyecto general se tendrán las bases y todos deberán trabajar sobre lo mismo”, expuso la titular del Comité.

El director de Control Presupuestal, Aldo Ramírez Ulloa, recordó que se tiene contemplado un fondo de 20 millones de pesos para la rehabilitación de los dos edificios sedes del Poder Legislativo, dijo que esperan concluir con los procesos de licitación este año para que puedan iniciar los trabajos.

Por otra parte, se aprobó que el Congreso gaste seis mil 680 dólares en la renovación de licencias de programas informáticos con Microsoft y la solución antispam Fortimail.

Descantan bono por fin de legislatura

A diferencia de lo presupuestado en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado no habrá bonos por fin de legislatura aseguró la diputada María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Administración; sostuvo que la proyección de presupuesto de 2018 no se considera ningún tipo de compensación para el cierre de la 61 Legislatura.

“Aquí no habrá ni un centavo, los diputados desde noviembre de 2015 estamos devengando el mismo sueldo hasta la actualidad. No se nos ha dado ni un bono o un centavo de más. No está previsto un bono por fin de legislatura ni nada”, expuso de Anda Gutiérrez argumentó que, a diferencia del Congreso de la Unión, a nivel local no existe la figura de fondo de ahorro para los diputados.

El Congreso estatal proyectó un gasto de 822 millones de pesos para 2018, de los cuales 727 millones se destinan a la partida de servicios personales, que incluye pago de sueldos y prestaciones.