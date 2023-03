A los 14 años, Daniel tuvo su primera convulsión y de esta forma supo que tenía epilepsia; sobre su primera vez comenta que no recuerda nada, sólo que fue durante la noche mientras dormía y que terminó en el hospital por los golpes que se dio.

“La primera vez que me pasó fue una noche que regresamos de la fiesta de cumpleaños de una prima, yo me acosté a dormir y todo normal, ya cuando desperté estaba en una cama de hospital. Luego me contaron que en la madrugada me dio la convulsión, me golpeé contra la mesa y me caí de la cama, por eso me llevaron al hospital. Después de eso me diagnosticaron con epilepsia y empecé un tratamiento que sigue hasta hoy”, relató.

Actualmente Daniel tiene 32 años, es ingeniero y trabaja en una empresa de electrónica. Dijo que desde su punto de vista hace una vida como cualquier otra persona, sólo siguiendo el tratamiento y estando atento a las señales que manda su cuerpo.

“Creo que la enfermedad es algo que sobrellevas bien si tienes el tratamiento adecuado, no por tener epilepsia implica que debes estar siempre acompañado, se puede hacer una vida normal siguiendo el tratamiento”, dijo.

Aunque afirmó que nunca se ha sentido discriminado por tener epilepsia, Daniel señaló tampoco le cuenta a todo el mundo sobre su condición; pero en su trabajo y en su escuela siempre comunicó que tiene esa condición y que está controlado.

“No se debe ocultar la enfermedad, porque vives como cualquier otra persona, como otras personas que tienen diabetes o presión alta; es algo que con tratamiento te permite trabajar y estar controlado: yo estoy en tratamiento y bajo control. No podemos ocultarnos y pretender que no se puede hacer una vida cotidiana. Tener epilepsia para mí sólo implica tomar mi medicamento, cuidar mi alimentación, tratar de no desvelarme, no acumular mucho estrés, ni abusar del alcohol, que son cosas que en general todas las personas deben hacer para tener una vida saludable”, concluyó.

La epilepsia es un trastorno crónico no transmisible del cerebro, que se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocadas. La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes y se estima que hasta el 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado.

SABER MÁS

Estos son los signos de una convulsión

Cambios en la visión, la audición o el gusto.

Incontinencia, morderse la lengua o lesionarse.

Confusión, somnolencia o debilidad inexplicables.

Pérdida del conocimiento o conciencia.

Movimientos repentinos incontrolados en un brazo, pierna o todo el cuerpo.

Fuente: OMS

JM