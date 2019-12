Entregan el Premio Jalisco de Periodismo en su edición 24

Los reconocimientos del Premio Jalisco de Periodismo en su edición 24 fueron entregados este miércoles a los periodistas y estudiantes galardonados por sus trabajos realizados en el ámbito periodístico en la Entidad, en una ceremonia realizada en las instalaciones de la Universidad Panamericana (UP) campus Guadalajara.

Los periodistas Diego Petersen y Alejandra Guillén recibieron la estatuilla del "Emisario" en la categoría reportaje por su trabajo "El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos", dado a conocer en esta casa editorial.

En él dan cuenta de la problemática sobre el delito de desaparición en Jalisco y sus alcances y problemáticas en Jalisco y en el País.

Durante su discurso, Guillén recalcó las omisiones de las autoridades en la realización de operativos de búsqueda en vida de los desaparecidos en el Estado, como se realizó en 2017 en Tala, Jalisco, cuando se supo que muchos de los desaparecidos trabajaban, a la fuerza, para el crimen organizado.

"Este oficio no es de los que tienen prisa, aunque siempre andemos apresurados, sino de los que nunca están contentos con solo un pedazo de la verdad, de los que saben que siempre hay un pedazo más por conocer, algo que se nos oculta, porque el periodismo es el oficio de los que no tienen certezas, de los que dudan de todo, incluso de su propia mirada (...) hoy más que nunca podemos decir que el periodismo será colectivo o no será", añadió por su parte Petersen.

El periodista Darwin Franco, de la plataforma Zona Docs, recibió el galardón por su crónica titulada "Como que no está completo el cuerpo de mi hijo", en el cual da cuenta de las irregularidades de Ministerios Publicos, de la Fiscalía Estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en su labor para localizar a los miles de desparecidos en Jalisco.

En su discurso de agradecimiento, Franco destacó el trabajo que hacen las familias de los miles de desaparecidos para buscar a sus familiares, más allá de las omisiones de las autoridades y dedicó también a ellos este premio.

"Desde el periodismo nos toca estar a la altura de sus marchas y exigencias, porque el periodismo que calla es cómplice", añadió.

El periodista Cristian Rodríguez Pinto recibió el galardón en el género noticia por su trabajo "Con cargo al erario magistrados de Jalisco viajan por el mundo con todo y esposas" publicado en Canal 44, en que habló sobre los viajes hechos por magistrados aprobados "de manera legal" por el Poder Judicial.

Cristhian recordó que la impunidad no solo se vive desde el Poder Judicial en el Estado, sino que también está presente en la búsqueda de miles de desaparecidos, en la expedición de permisos para edificaciones irregulares, la aplicación de insecticidas caducos contra el dengue, el abandono de cuerpos hallados en fosas clandestinas, siembra de aguacate ilegal y "otras barbaries" y que son estos temas los que deben seguir saliendo a la luz desde el periodismo.

Omar García fue el periodista ganador de la distinción por su entrevista titulada "Si no logramos justicia no sirve de nada recordarlo: Eugenia Allier Montaño" publicada en la revista "Magis", del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en la cual, como su nombre lo señala, se da cuenta de cómo se ha olvidado a las víctimas de aquellos sucesos que han marcado al País sin conseguir justicia para ellos.

Dentro de su discurso García pidió a los medios hacer conciencia sobre sus formas de trabajo y pidió hacer de la tecnología un aliado para seguir impulsando el trabajo periodístico, necesario para dar voz a las víctimas de las problemáticas por las cuales pasa el Estado.

El fotoperiodista Francisco Guasco recibió el premio por su fotografía "Desastre en San Gabriel", publicada en este diario, El Informador.

Dentro de su discurso, Guasco lamentó la problemática por la cual pasa el periodismo en el País, la cual ha ocasionado diversos recortes en distintos medios de comunicación a nivel local y nacional. "Eso cada vez nos reduce más los espacios para participar y colaborar. Esta etapa que vive el periodismo nos obliga a diversificarnos y renovarnos constantemente", añadió.

El premio en la categoría "Estudiantes" fue recibido por Itzel Torres, Fernanda Lattuada y Eric Sandoval, del ITESO, gracias a su trabajo nombrado "Packs y nudes» virales sin permiso: ¿Cómo se persiguen estas violencias en Jalisco?", publicado en ZonaDocs.

Los jóvenes se dijeron agradecidos por el reconocimiento y aseguraron continuar en el camino del periodismo en búsqueda de la verdad.

José Luis Jiménez Castro recibió el reconocimiento "El Despertador Americano" por sus más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Dentro de su discurso recordó sus inicios como "reportero de calle", así como de su paso por distintos programas radiofónicos y agradeció a quienes han sido parte de su carrera.

Para finalizar, Castro pidió libertad por parte de los medios de comunicación hacia sus reporteros, con la finalidad de permitirles buscar información más allá de cubrir "los eventos oficiales".

La premiación fue realizada en el auditorio principal de la Universidad Panamericana y los galardones fueron entregados por parte del rector de la UP campus Guadalajara, y presidente de este concurso en su edición 2019, José Antonio Esquivas; la coordinadora general de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, Laura Ruth Morales; el director de la Escuela de Comunicación de la UP, Rafael Santana; el director de Canal 44 y coordinador de la categoría crónica, Gabriel Torres; la directora general de Megaradio y coordinadora de la categoría Noticia, Patricia Romo y el director de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey y coordinador de la categoría Reportaje, Miguel Saldivar Dávalos.

Además estuvieron presentes la coordinadora de Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac y coordinadora de la categoría Entrevista, Carmen Verónica Victorica; el director de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Enrique Díaz de León y coordinador de la categoría Fotoperiodismo así como Wilber Manuel Jiménez; el director general de TV Azteca Jalisco y coordinador de la categoría Estudiantes, Alberto Heyser García.

LS