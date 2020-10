Entregan apoyos para medicamentos contra el cáncer; beneficiarán más de mil 500 pacientes

Un total de nueve organizaciones civiles recibieron este martes recursos por parte del Gobierno del Estado para la compra de medicamentos contra el cáncer, que beneficiarán a más de mil 500 pacientes en condiciones de desigualdad quienes necesitan medicamentos para enfrentar esta enfermedad en sus distintas modalidades.

Los recursos, que suman un total de siete millones 608 mil 452 pesos, fueron entregados por el Gobierno estatal gracias a que se redestinaron los recursos para el programa (proyectado en cofinanciamiento) con la “Fundación Ver Bien para Aprender Mejor”, el cual buscaba dotar de lentes graduados a niños y niñas de primaria y secundaria de la Entidad.

La decisión de la reasignación, explicó el ejecutivo estatal, se debió a que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, los menores no han vuelto a clases presenciales en los planteles públicos, por lo cual se privilegió atender “la crisis ocasionada por la escasez de medicamentos oncológicos a nivel nacional”.

Las asociaciones civiles fueron beneficiadas luego de la aprobación de los proyectos presentados ante el Comité Técnico para Asignación de Subsidios de Asistencia Social, recibiendo apoyos entre los 700 mil pesos hasta el millón 805 mil 700 pesos.

Durante la entrega de cheques simbólicos, el gobernador aseguró que en Jalisco ningún niño se quedará sin los medicamentos que requieren para atender esta enfermedad, aunque aseguró, estos recursos solo serán suficientes para la compra de medicamentos hasta el cierre de este 2020.

Para hacer frente al 2021, dijo, será necesario que el Gobierno Federal organice los presupuestos a asignar y establezca qué ocurrirá con los subsidios recientemente desaparecidos, para así, desde el Estado, analizar las estrategias propias a aplicar para continuar con la compra de estas medicinas, a través del apoyo de las organizaciones civiles.

“No hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del ejecutivo Estatal y del ejecutivo Federal, es un asunto de carácter ético que no tiene justificación para no atenderse de la forma adecuada”, añadió.

El presidente del Consejo de Asistencia Social, Salvador Litchi Rovero, celebró la reasignación de estos fondos para el beneficio de los pacientes con cáncer e instó a las autoridades a crear un fondo para la compra de más medicamentos. De manera inicial, dijo, la Fundación Nice de la cual es fundador, donará el primer millón de pesos.

Por su parte, Alejandro Barbosa, agradeció los recursos entregados por el Ejecutivo estatal para este fin, pues recordó, la falta de apoyos federales ha afectado a que actualmente no haya quimioterapias ni medicinas suficientes y pidió que más gobiernos se sumen al apoyo desde los Estados. “No importa quién lo entregue, importa que llegue”, añadió.

Asociaciones Civiles beneficiadas con el apoyo:

1.-Galilea 2000

2. Centro de Apoyo a Niños con Cáncer

3. Mi Gran Esperanza

4. Cómplices de Sonrisas

5. Nosotros por los Niños Con Cáncer

6. Fundación Voluntarias Contra el Cáncer

7. Cruz Rosa A.B.P Capítulo Guadalajara

8. Cáritas de Guadalajara

9. Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara

