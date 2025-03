Enrique Michel inaugura domo móvil en kinder de Tlajomulco

Como parte de las acciones impulsadas por la Fundación J. Michel Velasco, este martes se llevó a cabo la entrega de un domo móvil que ayudará a la educación de las y los estudiantes de preescolar, como parte de las acciones de la Fundación J. Enrique Michel Velasco.

La entrega se llevó a cabo en el preescolar José de Jesús Michel, ubicado en calle Ramón Corona número 50, en Santa Cruz de la Loma de Tlajomulco de Zúñiga.

"Me siento muy contento de estar aquí en este jardín de niños que se llama Jesús Michel González. Ese era mi papá. Yo fui presidente municipal en 1986 a 1988 y me tocó el temblor aquel tremendo de 1985 y a una primaria que está aquí enseguida, la cuarteó toda. La tuvieron que tumbar y hacer la nueva. Y aquí han sido muchas maestras que con mucho trabajo han tenido un jardín de niños ejemplar. Me siento muy orgulloso de estar aquí", dijo don Enrique Michel, presidente de la Fundación J. Enrique González Velasco.

Explicó que este innovador domo, que se asemeja a un iglú, favorecerá la educación de las y los escolares gracias a la versatilidad del mismo, teniendo, por ejemplo, la posibilidad de albergar proyecciones.

"Pienso que va a ayudar mucho a todos, a los 125 municipios, vamos a ponerle a los 135 municipios para que agarren más valores, agarren más información y que cambien la vida un poco en su momento", destacó don Enrique Michel.

Al evento asistió también la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez, quien agradeció la colaboración emprendida en los últimos cuatro años "para bien de la ciudadanía".

Al respecto, Luz del Carmen Godínez comentó que, desde la generosidad que caracteriza a don Enrique Michel, se han establecido diálogos para impulsar a la sociedad.

"Y platicamos en este sueño que traíamos de tener ese domo, que pudiera ir a la Sierra Norte, a todos los espacios donde nos podamos llevar una actividad de este tipo, que no es tan común para las niñas y para los niños. Y él tuvo esa visión, dijo 'yo te apoyo, lo hacemos', y el día de hoy lo vamos a concretar. Estoy siempre agradecida con don Enrique por esto", destacó la presidenta de la CEDHJ.

Añadió que desde la Comisión se ha apostado mucho por defender los derechos humanos, pero también por educar.

"Tenemos que volver a reeducarnos, a fortalecer el tejido social, a ver los valores como un aliado, y ver los derechos humanos como una herramienta para alcanzar nuestros proyectos de vida. Y qué mejor con las niñas y los niños aquí también portados, que comentábamos con don Enrique, sembrar esas semillitas en un espacio que les pueda marcar su vida. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos los que se dieron el tiempo para estar aquí el día de hoy. Yo creo que va a ser un gran evento y va a ser el inicio de muchas, muchas más presentaciones de este domo móvil", finalizó Luz del Carmen.

