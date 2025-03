El problema del transporte irregular radica, en primer lugar, en que no existe a ciencia cierta un número de unidades que circulan en la metrópoli para prestar el servicio de transporte público en aquellas zonas donde no entran los camiones, además de desconocer quiénes son quiénes están ofreciendo el servicio porque quienes los operan son "golondrinos", es decir, hoy están, pero quizá mañana ya no, reconoció Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transportes (Setran).

Y aunque en noviembre de 2023 se publicó la Norma Técnica con la cual se pretendía regular a este transporte bajo un modelo de "transporte comunitario" con unidades modernas y seguras para suplir tanto a los mototaxis como a las camionetas tipo van, a poco más de un año esto no ha podido consolidarse.

Al respecto Monraz Villaseñor aseguró en entrevista para El Informador, que el retraso se debió, principalmente, a las campañas electorales, que retrasaron los procesos de coordinación con las y los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes dijo, también eran parte del proyecto de regularización, a partir del establecimiento de apoyos para la renovación de unidades, la propuesta de rutas permitidas y la designación de espacios para configurarlos como bases de operación de este servicio de transporte.

"Platicamos ya con el presidente municipal Juan José Frangie, quien quiere reactivar este tema. Estamos también platicando con el presidente municipal Gerardo Quirino, porque son los dos municipios con más presencia (de mototaxis), y digamos, ya se están revisando tanto sus finanzas como sus políticas públicas para poder entrarle", afirmó el titular de la Setran a medios de comunicación.

Explicó, el tema de los mototaxis y las camionetas van como transporte comunitario, como su nombre lo dice, "es muy barrial, muy muy municipal, muy vecinal", por lo que se requiere participación del ayuntamiento, tanto para la gestión de recursos de apoyo para renovación de unidades, como para la gestión de la forma en la que se mueven.

"Es para un gobierno del estado prácticamente imposible intervenir en un tema tan municipal, tan barrial. Necesitamos el acompañamiento de ellos. Con ellos ya se tienen muchos tipos de acuerdos. Hay que recordar que ahora los municipios también ya son responsables de la movilidad de sus municipios y del transporte. Y no pasa de marzo que se tenga ya alguna noticia", afirmó Monraz Villaseñor.

Además, dijo, se ha platicado ya con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), para poder sumarlo también al tema, ya que, precisamente, cuentan con una junta de planeación en temas de movilidad en el área metropolitana, por lo cual es necesario su apoyo para reactivar el tema.

Según Monraz Villaseñor, aunque la cifra "es muy volátil", según el último censo realizado en la materia son más de dos mil 500 los mototaxis que circulan, especialmente en las zonas periféricas de la Metrópoli (poco más del 80% en Tlajomulco y Zapopan), luego de haber crecido exponencialmente cuando en 2012 iniciaron operaciones en Santa Fe y Chulavista, Tlajomulco, con 250 unidades para prestar un servicio de "enlace condominal", aunque dijo, como parte del retomar los procesos de regularización, deberá hacerse un nuevo censo para conocer hasta dónde ha llegado el número de unidades.

"Pero ya más que ver la cantidad, este año lo que queremos es volver a establecer acuerdos con las y los alcaldes porque hay temas donde sin el ayuntamiento no podemos solos, porque en la Ley se señala que debemos trabajar de la mano con las Direcciones de Movilidad municipales, porque, por ejemplo, hasta las rutas de transporte público no pueden ser modificadas sin el visto bueno de los ayuntamientos a través del Instituto Metropolitano de Planeación. Todos los ayuntamientos son propietarios de su territorio y tienen derecho y están legalmente constituidos para proponer o modificar rutas de transporte en cualquier modalidad", afirmó Monraz Villaseñor para El Informador.

Lo anterior, además de que los ayuntamientos, en la pasada administración, se habían comprometido a destinar apoyos económicos para poder ayudar a los dueños de mototaxis y vans a transicionar a transportes más seguros, de cuatro ruedas y con una temporalidad de no más de 10 años.

Ante ello, solo se ha podido establecer el sistema "modelo" en solo tres zonas de Zapopan, con las que se inició en enero del 2024: Solares, Río Blanco y Valle Imperial.

Y debido a ello es que, previó, no se estará cumpliendo lo propuesto en la Norma Técnica publicada en el 09 de noviembre de 2023, que señalaba, entre otros puntos, en que los propietarios del transporte irregular debían, para poder seguir operando, modernizar sus unidades en un plazo máximo de un año y seis meses, que se cumplen en mayo próximo. "Las Normas Técnicas no son ley, y cuando ponen plazos no son fatales, sino propuestas, se pueden y deben ajustar", dijo al respecto el secretario.

Es por ello, que afirmó Monraz Villaseñor, se reiniciarán las pláticas con los ayuntamientos para poder reiniciar las gestiones necesarias a fin de lograr la regularización de estas unidades , que de acuerdo con los recorridos que frecuentemente lleva a cabo este medio de comunicación, se encuentran en pésimas condiciones, tienen más de 11 años de antigüedad y operan incluso con placas de otros estados, además de que se ha constatado que son operados por menores de edad, como también lo han confirmado diversos percances ocurridos en la Metrópoli donde operan estos vehículos.

"El transporte comunitario no es solo un problema técnico o legal. Es un tema social muy fuerte donde estas unidades no solo dan el servicio de mover a una persona de su fraccionamiento, donde no tuvo cómo entrar un camión , como en Mesa Colorada o en Arroyo Hondo en Zapopan, donde no hay calles en condiciones para enviar unidades de 12 metros, pero donde sí pueden entrar vagonetas. Es muy social, es muy con los municipios y estamos trabajando de nueva cuenta para que nos autoricen entrar el modelo", explicó el secretario.

Dijo, lo primero era poder regularizar al transporte público y crecer el transporte masivo para garantizar opciones en las cuales pudiera moverse la ciudadanía, modernizar los camiones e implementar el sistema de recaudo, pasando también por el atender a las ciudades medias como Lagos de Moreno, Tepatitlán o Puerto Vallarta, y una vez alcanzando esta meta habría que iniciar con "lo micro", siendo esto las unidades del "transporte público comunitario", y ante lo cual la semana próxima se tendrá la primera reunión con el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino.

"Tenemos que hablar con todos los alcaldes para que vean y entiendan que va a ser algo bueno para todos. Yo creo que este es un buen sexenio para, de aquí a la siguiente campaña, avanzar en el proyecto", afirmó Monraz Villaseñor.

