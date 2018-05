Enrique Alfaro promete abasto de agua en Jalisco

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Enrique Alfaro, afirmó que si resulta elegido por los jaliscienses, asegurar el abasto de agua para los habitantes de la Entidad será uno de las objetivos prioritarios de su gestión.

A través de un comunicado, se indicó que el abanderado naranja hizo este compromiso durante un encuentro con ciudadanos en el municipio de Hostotipaquillo.

“Sabemos que Hosto, todavía su cabecera, tiene un problema de agua. No puede ser posible que hoy no podamos resolver ni eso. Me decían; ‘¿Cómo vamos a traer inversión productiva para darle oportunidad a los jóvenes de tener empleo?’. Imagínense, cómo traes empresas si tienes carreteras hechas pedazos, si no tienes internet de calidad y ni siquiera tienes agua”, expresó.

“Primero vamos a resolver eso, y mi compromiso es que vamos a dejar nuestra palabra de que iniciando (el Gobierno), desde el primer año, porque va a ser prioridad, vamos a perforar cuando menos dos pozos nuevos para la cabecera y vamos a renovar la parte de la red de distribución”.

En el documento se resaltó que el presidente municipal tapatío con licencia prometió dejar un módulo de maquinaria para reparación de caminos sacacosechas, abrevaderos y brechas.

Por otra parte, dijo que los centros de salud en esta demarcación y sus delegaciones también serán prioritarios. Agregó que los mejorará y que todo plantel escolar tendrá la infraestructura y el equipamiento necesarios para el aprendizaje de los jóvenes.