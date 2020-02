En una década se triplica gasto en Salud, pero bajan atenciones

En la última década, el presupuesto que se destina a Jalisco para el sector salud creció casi tres veces, distribuido entre los núcleos médicos a cargo del Gobierno del Estado y los Hospitales Civiles. Mientras en 2010 se ejercieron cuatro mil 986 millones de pesos provenientes de la Federación y el Estado, para este año se proyectan 13 mil 755 millones. Sin embargo, de forma contraria, las atenciones especializadas brindadas en las unidades médicas del sistema estatal van a la baja.

Vía Transparencia, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud en Jalisco confirmó que en 2013 se otorgaron 210 mil 692 atenciones en medicina interna, cirugías, ginecobstetricia y pediatría, entre otras, pero durante el año pasado se registraron 152 mil 590 servicios (cifra preliminar).

Aunque se solicitó una entrevista con los nuevos funcionarios del OPD, tras la “limpia” aplicada por el Gobierno de Jalisco, se respondió que no hay atención a los medios de comunicación porque “están en el proceso de entrega-recepción”.

Lo mismo sucede con los servicios de urgencias: en 2013 se brindaron 714 mil 996 atenciones, mientras 2018 cerró con 553 mil y, durante el año pasado, sumaban 241 mil 329 al corte de septiembre.

La titular saliente del Organismo Público Descentralizado, Consuelo Robles Sierra, reconoció que se tiene una disminución en las atenciones; incluso, mencionó que la consulta externa presenta una reducción desde 2012. “Es derivado de la inclusión del Seguro Popular y que limita ciertas atenciones (por el Catálogo Universal de Servicios de Salud). También por la apertura de los consultorios populares de las farmacias (privadas). Además, durante 2018 y 2019 se eliminó la obligatoriedad de la consulta a la asistencia del programa Prospera. Y en 2019 tuvimos la desaparición del programa”.

Por otra parte, en 2018 se atendieron 3.3 millones de consultas externas en el Estado, cuando entre enero y septiembre pasados sumaron 2.4 millones, con todo y el incremento de casos de dengue.

Caen atenciones médicas para embarazos y partos

Del total de las atenciones médicas especializadas brindadas en las unidades del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y los Hospitales Civiles, tres de cada 10 están relacionadas con los servicios de gineco-obstetricia (embarazos y partos, entre otros). Sin embargo, éstas presentan una disminución en los últimos años.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia, mientras en 2013 se brindaron 89 mil 127 atenciones, 2018 cerró con 23 mil 809. Aunque el año pasado mejoró, con corte a septiembre, se tenían registrados sólo 29 mil 227 servicios.

En este año, la desaparición del Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) genera incertidumbre porque las personas que estaban afiliadas al primero deberán pagar por algunos servicios. Por ejemplo, a pesar de que los Hospitales Civiles habían informado que no cobrarían las cuotas de recuperación, con el objetivo de garantizar la gratuidad de los servicios anunciada por el Gobierno federal con la operación del Insabi, después se aclaró que sí solicitarán el pago por las atenciones de alta especialidad.

Los cobros se están realizando también en los centros de salud a cargo de los Ayuntamientos.

Este medio publicó que, ante la falta de reglas de operación del nuevo instituto, los Servicios Médicos Municipales como Guadalajara y Zapopan están cobrando por estos servicios.

Debido a la extinción del Seguro Popular, la señora Jacqueline Rodríguez tuvo que pagar seis mil 900 pesos por el parto de su hija y la aplicación de una vacuna en el Hospital General de Zapopan, conocido como el “Hospitalito”. El gasto le representó más de un mes de su sueldo (trabaja en una cremería).

En los últimos siete años, en los centros hospitalarios pertenecientes a la red estatal de salud se han otorgado un millón 307 mil atenciones de especialidades, de las cuales, 412 mil 455 han sido en gineco-obstetricia.

A éstas le siguen las cirugías, con 328 mil 730; pediatría, con 257 mil 934; medicina interna, con 218 mil 397, entre otros servicios.

GUÍA

Firman convenio

Tras vencerse el plazo para que las Entidades se sumaran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Gobierno de Jalisco informó que se llegó a un acuerdo: firmará un convenio de Coordinación y Colaboración Integral, pero sin perder la autonomía en centros de salud y manteniendo los recursos que se le otorgan cada año.

El trato permitirá caminar en el pacto de gratuidad de los servicios de salud en los tres niveles y la universalidad, pero sin que la Federación se haga cargo de la infraestructura, el equipo y el personal médico jaliscienses.

En cambio, se estableció que todos los organismos que prestan servicios de salud reciban recursos, como el Hospital Civil y el Hospital de Cancerología, y no sólo el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco.

Pero no se detalló cuántos fondos enviaría el Gobierno federal para que el Estado cubra sus necesidades.

También integraron temas como la basificación del personal del sector salud y el acceso a los recursos del proceso de acreditación de los centros de salud.

Y se podrán celebrar acuerdos con organismos o instituciones médicas públicas y/o privadas del Sistema Nacional de Salud (como el IMSS) para aprovechar las instalaciones médicas y garantizar un modelo universal de salud.

Reforma

El pasado 21 de enero, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los servicios serán gratuitos en todos los niveles de atención. “Tenemos que ser respetuosos de la Constitución y de la ley: debemos garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención”.

Indicó que lo importante es que ya no opera el Seguro Popular, pues estaba limitado a un cuadro básico de servicios. Sin embargo, se pretende que hasta diciembre sean gratuitos todos los niveles.

TESTIMONIO

“Eso me dio para abajo...”

Desde hace más de un año, la señora Esther González, quien vive en el municipio de Tonalá, se quedó sin trabajo y se afilió al Seguro Popular para recibir las atenciones que requiere porque padece diabetes.

Los servicios de salud los recibe en los Hospitales Civiles de Guadalajara, pero tiene dudas de si en éstos la seguirán atendiendo de manera gratuita. La última ocasión que acudió fue el pasado 6 de enero.

“Sí me atendieron y todavía sin costo, pero como a las 13:00 horas comenzaron a desmantelar el módulo del Seguro Popular que está en el Nuevo Hospital Civil y donde te reciben en los consultorios. Estaban diciendo que, a partir de las 15:00 horas, comenzarían a cobrar la consulta y los medicamentos, los estudios y todo. Eso me dio para abajo porque no tengo IMSS”.

Subraya que los estudios que debe realizarse cuestan mil 200 pesos, y si se queda sin apoyos tendría que acudir a un particular, “pero son muy caros para mí”.

Ante la incertidumbre generada por la entrada en operación del Insabi, las autoridades estatales han asegurado que las atenciones médicas se continuarán prestando de manera gratuita en los centros del OPD del Estado. La señora acentúa que cerca de su casa hay una unidad estatal, pero no hacen los estudios que requiere. “Nos derivan al Hospital Civil. Aquí me pueden dar consulta, pero el medicamento casi nunca lo tienen. Compro mi medicina aparte”.

No descarta atenderse en los consultorios adyacentes a las farmacias privadas porque acudir a los Hospitales Civiles también le representa un costo de alrededor de 80 pesos en transporte, pues debe tomar ocho unidades de transporte. “Tengo que tomar el Tren Ligero, el Macrobús y dos camiones (de ida y vuelta). Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. La consulta la van a cobrar en 190 pesos, entonces serían alrededor de 300 pesos los que gastaré… y tengo que desayunar allá porque tardan en atender”.

Una situación similar se presenta con una de sus sobrinas, quien padece cáncer. Este caso le preocupa más porque los estudios de ella cuestan ocho mil pesos.

La información que han recibido es que sí les darán atención, pero con costo. “Estamos viendo la manera de pasarla al Seguro Social, pero como en el Hospital Civil le dieron todo el seguimiento… son muy buenos, nada más sí triplicaron casi los costos”.

Señala que hay mucha desinformación porque el propio personal de los hospitales está confundido.

El gasto en el sector salud de Jalisco mantiene un incremento anual constante, pero las atenciones van a la baja en los hospitales públicos. Por ejemplo, en los servicios para embarazos y partos. EL INFORMADOR/Archivo

Mejoran condiciones

Los Servicios de Salud Jalisco subrayan que mantienen las acciones para mejorar la infraestructura de los centros de salud y aumentar así el número de atenciones.

El año pasado cerraron con 123 acreditaciones, entre éstas, dos hospitales: el Hospital Materno “Esperanza López Mateos” y el Hospital Regional de Tepatitlán. Cuentan con el personal adecuado y el medicamento que deben tener de acuerdo con las cédulas de acreditación.

Este trabajo se inició durante el año pasado con el objetivo de atender a una mayor cantidad de personas sin seguridad social y, con ello, recibir más recursos federales.

Al inicio de la administración, de los 583 centros de salud a cargo del organismo, sólo 79 contaban con acreditación.

Llegarán más de cinco mil millones de la Federación

Este año, Jalisco recibirá cinco mil 061 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), los cuales se destinan al OPD y los Hospitales Civiles para la atención de la población que no cuenta con seguridad social.

Esto representa más del doble de lo que se recibió, por ejemplo, hace una década. En 2010, la Federación destinó al Estado dos mil 930 millones de pesos a través de este fondo.

En el Estado hay más de tres millones de personas sin seguridad social. De acuerdo con las autoridades estatales, 2.8 millones son personas en situación de vulnerabilidad.

“Se trata de personas y familias que se ubican en los tres escalones de ingresos más bajos, identificadas de conformidad con un modelo de clasificación por deciles (10 niveles) desarrollado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del Gobierno Federal, que evalúa la capacidad de las familias para aportar una cuota familiar”, se destaca en el documento del Primer Informe de Gobierno de Enrique Alfaro.

Se aclara que se trabaja para conocer el tipo de aseguramiento que tiene actualmente cada jalisciense, “y asegurar que el total de la población que vive en el Estado cuente con un seguro público de salud, que le permita tener acceso a la atención médica y las medicinas en los lugares donde residen”.

CLAVES

Los costos del Insabi

Intervenciones. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Económica y Presupuestal (CIEP), tomando en cuenta el perfil epidemiológico y demográfico del país, así como los costos de las intervenciones, atender a toda la población sin seguridad social en México costaría 792 mil 620 millones de pesos, equivalentes a 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019.

Usuarios. En el gasto por usuario, que podría considerarse un enfoque más incluyente en cuanto a las tasas de atención y que responde a las cifras de la población que tuvo alguna necesidad de salud, podría oscilar entre los 240 mil 321 millones de pesos y los 905 mil 227 millones.

Bases. El incremento en las prestaciones y los recursos financiados con partidas federales para el personal de los centros de salud, podría representar un gasto de seis mil 522 millones al año. En total, el costo laboral por la basificación podría ascender a los 17 mil 991 millones. A este resultado será necesario agregar el costo por pago de cuotas a la seguridad social.

Plazas. Al desglosar los resultados por tipo de plaza, el mayor costo se obtiene al basificar al personal de enfermeras generales tituladas A, con tres mil 791 millones de pesos, seguido de los médicos generales A, con tres mil 748 millones. En tercer lugar están los médicos especialistas, con dos mil 839 millones. Después se ubica el personal auxiliar de enfermería A, con mil 940 millones, y los trabajadores de apoyo administrativo, con mil 056 millones. La estimación de la basificación de las plazas restantes suma cuatro mil 581 millones de pesos.

La operación de los consultorios populares ha impactado en las atenciones que se brindan en los hospitales en todo el país. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Baja la carga en las consultas

En agosto de 2010, la Secretaría de Salud comenzó a regular la venta de antibióticos en las farmacias, requiriendo la receta de forma obligatoria para reducir la automedicación, por lo que las empresas comenzaron a abrir consultorios anexos para que las personas fueran atendidas por médicos, se les expidiera una receta y pudieran comprar sus productos.

Entre 2010 y 2017, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Jalisco (Coprisjal) recibió dos mil 65 avisos de funcionamiento, de los cuales mil 094 se presentaron entre 2015 y 2017; es decir, en ese periodo, en promedio se abrió un consultorio al día.

La operación de los consultorios populares ha impactado en las atenciones que se brindan en los hospitales en todo el país. De acuerdo con el último estudio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en éstos se atendían a cerca de 10.6 millones de personas al mes. “Es un negocio rentable. En la Convención de Pediatría decían que, en general, han perdido casi 40% de su consulta privada por estos consultorios… ahora las mamás agarran al niño y se van a un consultorio anexo y nada más les dan su receta para que les surtan al otro lado”, subrayó en 2018 Dagoberto García Mejía, quien era comisionado de la Coprisjal.

Sin embargo, pueden existir riesgos. En 2017 se documentaron 29 sanciones administrativas y nueve económicas por no llevar un expediente clínico en forma y por contar con médicos pasantes (no titulados), principalmente.

