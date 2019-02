En total, 17 organizaciones buscan registro de partido ante el IEPC

Ayer, 31 de enero, fue el plazo para que aquellas organizaciones que buscan constituirse en un partido político local informaran al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y 17 fueron las interesadas.

Entre las organizaciones que buscan el registro se encuentran “Somos un Bosque”, en el que se encuentran ex candidatos independientes de Wikipolítica y que busca el nombre “Futuro” para su partido; “Hagamos APE” del diputado local del distrito 4, Enrique Velázquez, que busca el registro con “Hagamos” y “Confío A.C.” de Salvador Cosío Gaona, ex candidato a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde, como Confío.

Para obtener el registro, necesitan asambleas constitutivas en 14 distritos u 84 municipios. Según informó el IEPC, en Jalisco se tienen contempladas 714, que serán atendidas por los 81 servidores públicos que permanecen en el IEPC, incluyendo al personal de intendencia, lo que significa que a cada servidor público atenderá entre ocho y nueve de ellas. Además de alrededor de 16 mil afiliaciones.

Por otra parte, a nivel nacional, 106 organizaciones manifestaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de convertirse en Partido Político Nacional, entre las que se encuentran Libertad y Responsabilidad Democrática, A. C. de la excandidata presidencial Margarita Zavala y Redes Sociales Progresistas, A. C., de la familia de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

LISTA DE ORGANIZACIONES

*Representante legal/ Organización

*Denominación del partido a constituir

Aldo Iván Campos Bañuelos/ Frente Estatal MAS AC:

MAS

Manuel Francisco Monraz Pérez/ Antiabortista Provida:

Partido Antiabortista Provida

Gabriel Enrique Méndez López/ Turismo Rural de la Barranca AC:

Unidos Podemos

Enrique Lugo Quezada/ Somos un Bosque:

Futuro

Karel Alois Usela Verónica/ MN El Bombero AC:

Movimiento Nueva Era

Edgar Enrique Velázquez González/ Hagamos APE:

Hagamos

Luis Alfredo Zamora Jiménez/ Podemos

X Jalisco AC: Podemos X Jalisco

José de Jesús Orendain Camacho/

Confío AC: Confío

Francisco Javier Torres Castro/ Por la

Vida, la Esperanza y la Renovación de

México, APE: Partido por la Vida

Francisco René Alcaraz Alatorre/Mover

a México en Bicicleta AC: Podemos Jalisco

Zahída Ivonne Ramírez Salcedo/México

Entregado a la Transformación: México Entregado a la Transformación

Jorge Carlos Ruíz Moreno/Independientes Unidos por Jalisco AC: Independientes Unidos por Jalisco

Francisco Díaz Aguirre/Montu capítulo Jalisco AC:

Avancemos

Juan Pedro Salas Castillo/Unión por la

Patria:

Unión por la Patria

Yhanjo Sei Razón Viramontes/ Jalisco en

Acción Agrupación Política:

Jalisco en Acción

Juan Francisco Torres Landa Ruffo/ Fomento del sentido Común para el Desarrollo AC:

UNE México

Mónica Guadalupe Abarca González/ EcoC AC:

Partido Reformista

NM