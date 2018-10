En ocho días concluirán refrigeradores para cuerpos en Ciencias Forenses

El Gobierno del Estado ya casi concluye con las obras de construcción del nuevo frigorífico al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual fue anunciado tras revelarse que no se contaba con espacio para almacenar a más de 400 cadáveres sin identificar el pasado mes, los cuales eran contenidos en dos cajas de tráileres. De acuerdo al secretario General, Roberto López, en una semana estará lista esta estructura. “Vamos en tiempo y forma, esperemos en ocho días ya tenerlo concluido”.

El pasado 20 de septiembre el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, visitó las instalaciones del IJCF donde se reunió con los peritos para conocer las necesidades y demandas de los trabajadores y las adecuaciones requeridas para un mejor funcionamiento.

“A partir del día de mañana he instruido para que se empiece la construcción de una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad, por encima de los 300 cuerpos, para que no se vuelva a repetir este lamentable hecho. Con esto se va a abatir el rezago para la disposición de las víctimas de sucesos de hechos violentos no identificados siguiendo los protocolos con pleno respeto a sus derechos”.

En esa misma reunión dijo que acordó con municipios que le proporcionaran gavetas en cementerios para inhumar a los cuerpos que ya contaran con todos los registros para su futura identificación. Esto, a falta del cementerio forense que ya se había pactado construir en Tonalá.

Al respecto, López Lara indicó que buscará que la construcción de este espacio avance. “Sí tendría que haber un panteón forense, ya sea en Tonalá o en otro lado”.

Actualmente, las obras de este espacio, en la zona de El Vado, se encuentran detenidas debido a la oposición de vecinos de fraccionamientos que se encuentran a más de un kilómetro de distancia del lugar. Por ello buscará entablar conversación con el nuevo presidente municipal, Juan Antonio González, para destrabar el proyecto, pues al parecer fueron dos regidores los que alentaron a la población a oponerse.

“Están autorizados los permisos, creo que sería una cuestión de ver cuál sería la problemática real social que existe en Tonalá donde también hay agitadores profesionales que quieren sacar tajada política y económica. Voy a tener una plática con el alcalde para ver cuál es su punto de vista, su disposición”.

