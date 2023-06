“En la política lo importante son los resultados”: Héctor Pizano Ramos

Tapatío de nacimiento, aficionado a los toros y defensor de la fiesta brava, del futbol americano y hasta del automovilismo de Fórmula Uno, Héctor Pizano Ramos es uno de los políticos más influyentes de Jalisco en los últimos años.

Abogado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios con especialidad en Derecho Corporativo y Económico y Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana.

Catedrático de la Facultad de Derecho de la UdeG, Maestro Invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Miembro de la Academia de Derecho Parlamentario.

Su principal trayectoria ha sido en la administración pública, donde ha desempeñado diversos cargos tanto en gobiernos municipales, estatales y el federal.

Su carrera política inició en la Preparatoria 5 y luego en la Facultad de Derecho, donde estuvo en el grupo dominante durante cinco años consecutivos.

Nos comprometemos a hacer las cosas y sacarlas adelante, tratamos de dejar lo mejor en cada uno de los lugares que tomamos

Su primer cargo público fue como Coordinador Distrital de la Comisión Local Electoral, en el Estado de Jalisco. Posteriormente fue Jefe de la Dirección de Apremios del Municipio de Zapopan en la administración de Jorge Humberto Chavira Martínez.

Al término de la gestión se regresó a su despacho y luego fue Delegado de la Dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit donde se encargaba del monitoreo permanente de los medios de comunicación y atendían a las cableras, además de realizar análisis de información permanente.

“Mandábamos información a las siete de la mañana, dos de la tarde y siete de la noche y cada semana un análisis de lo que pasaba que era lo que normalmente hacían las oficinas para que en México se tuviera la información del pulso”, explicó.

Tuvo que separarse de sus funciones para irse a la campaña de Francisco Labastida por la Presidencia de México donde fungió como subsecretario del Comité Nacional de Operación Política, espacio que le permitió presencia en varios Estados.

Sin embargo, la elección la perdieron frente al panista Vicente Fox Quezada en lo que se convirtió en una elección histórica ya que por primera vez en 70 años el PRI dejó de gobernar México.

Héctor Pizano reconoce que la derrota fue dolorosa, pero aclara que también un aprendizaje.

“Después de haber dedicado siete meses primero a una precampaña y luego a la campaña por todo el país, la derrota te hace reinventarte; tengo la fortuna que siempre he mantenido un despacho jurídico y la participación en unas empresas que me permiten seguir participando en lo que me apasiona que es la política. Aprendes mucho de las derrotas, cuando ganas nadie revisa cómo llegaste y cuando pierdes revisas todo y ves los errores que se cometieron”, comentó.

Pasada la derrota electoral, regresó a su despacho y fue asesor de la Secretaría del Trabajo Federal. Posteriormente, participó en la creación del Instituto de Capacitación ICADEP del PRI donde colaboraron, entre otros, Raymundo Gómez Flores y Enrique Alfaro.

En 2009 realizó una campaña para ser síndico en Guadalajara conjuntamente con Jorge Aristóteles Sandoval quien sería presidente municipal.

Posteriormente, fue nombrado secretario de elecciones y se encargó de manejar la elección de 2012 donde ganó Aristóteles Sandoval la Gubernatura de Jalisco, mientras que él fue diputado local en la LX Legislatura, una de las más productivas del Congreso.

Como diputado fue Vicepresidente del Consejo Directivo de la COPECOL (Conferencia Permanente de Congresos Locales).

Después de la diputación local se fue a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado donde le tocó encabezar una transformación a la dependencia. Impulsó políticas públicas como: el Distintivo de Buenas Prácticas Laborales; la erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres e impulsó, la creación de un Padrón de Jornaleros Agrícolas.

Posteriormente, llegó a la dirigencia del PRI estatal para el proceso electoral 2018. En este periodo fue candidato a diputado local y es en esta legislatura, que decide sumarse al proyecto de La Refundación, sumándose a la fracción de Movimiento Ciudadano.

“Decidimos que ya no podíamos continuar en un esquema donde no se aceptaron las propuesta que hicimos que era realizar una reforma muy profunda al PRI”.

Actualmente es el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco cargo para el que fue nombrado por el actual gobernador. “En el tema del Instituto de Pensiones el encargo fue muy claro: necesitamos hacer una limpia, necesitamos hacerlo productivo y, generarle un espacio mayor de vida y dar las bases de que habrá transparencia, certeza y seguridad para los trabajadores de que van a tener un Instituto de Pensiones para el futuro”.

Al hablar de temas como la soberanía de los Estados y el pacto fiscal, Pizano aseguró que el Jalisco actual no es el mismo que el de hace 200 años, por lo que los cambios a la Constitución son importantes y que permitan construir desde lo local a lo federal y no al revés. Admitió que en cada cargo público que ha estado se ha enfrentado a diferentes dificultades, pero en cada caso siempre se ha buscado cumplir con los objetivos. Finalmente, afirmó que para poder trascender en la política hay que dar resultados y hacer que las cosas sucedan.