En julio, medición de violencia política contra las mujeres

En julio de 2018 estará listo un diagnóstico de violencia política contra mujeres en Jalisco durante el proceso electoral, el cual ayudará a planear una iniciativa para erradicar la práctica. El documento será el resultado de talleres, respuestas de un cuestionario y trabajo con grupos regionales. Las sedes de los cursos serán en Mazamitla, Tlaquepaque, Tequila, Tapalpa, El Grullo y Puerto Vallarta.

“Nos llamaba la atención que en el proceso anterior no encontrábamos ninguna denuncia, no quiere decir que no suceda, sino que algo está pasando con las mujeres militantes que no se atreven a denunciar”, afirmó la representante legal de la asociación civil Centro de Investigación para la Igualdad de Género (CIPIG), Diana Salinas.

La estrategia ciudadana impulsada por el CIPIG, ganadora de una convocatoria lanzada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pretende identificar zonas vulnerables y factores. Salinas comentó que tras pláticas con alcaldesas y regidoras han detectado que los mismos partidos políticos les impiden participar en elecciones con acciones como represalias o falta de presupuesto para ellas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) acompañará la estrategia. El consejero presidente Guillermo Alcaraz Cross dijo que se trabajará en dotar de herramientas a las participantes. “Seremos facilitadores y canal. Estaremos asistiendo a quienes consideren que se encuentren en un proceso de violencia”.

El Centro de Investigación para la Igualdad de Género menciona bloqueos a candidatas y trtos diferenciados basados como ejemplos de violencia política. EL INFORMADOR/Archivo

Buscan condiciones para una mejor democracia

A los talleres regionales para la prevención y observación de la violencia política contra las mujeres, esperan la presencia y participación de 300 mujeres líderes de partidos políticos, candidatas a alcaldesas, síndicas y regidoras.

Beatriz Rangel, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), explicó que la violencia política comprende todas aquellas acciones y omisiones de personas, servidores, servidoras públicas, que se dirigen a una mujer por ser mujer, en razón de género, que tienen un impacto diferenciado en ellas.

“Les afecta con el objeto o resultado de anular o menoscabar sus derechos políticos electorales incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica”, recalcó Rangel.

Dijo que la violencia política se encuentra normalizada como otros tipos de violencia y eso hace que se entienda que las que deciden a participar tienen que pagar un costo. “Esperamos que el diagnóstico se derive de los casos que se puedan presentar en este terreno. El resultado de generar equipos regionales, estaríamos considerando que en el futuro genere condiciones para una mejor democracia”.

La representante legal de la asociación civil Centro de Investigación para la Igualdad de Género (CIPIG), Diana Salinas, agregó que algunos ejemplos son bloqueos para impedir registro, tratos diferenciados entre un aspirante y otro por el simple hecho de ser mujer. “La intención es presentar la convocatoria a las líderes de partidos políticos. Se abordará el cómo las féminas hemos ido construyendo la sociedad. Elaborar una guía de actuación ciudadana basada en víctimas de violencia política”.

Convocan a mujeres líderes Fechas Sede Municipio 17-18 de febrero/17-18 de marzo Hotel Best Western Mazamitla 17-18 de febrero/17-18 de marzo Capilla Fray Luis Argüello del Museo Pantaleón Panduro Tlaquepaque 24-25 de febrero/10-11 de marzo Casa de la Cultura Tequila 24-25 de febrero/10-11 de marzo Tapalpa Country Club Tapalpa 3-4 de marzo/24-25 de marzo Presidencia municipal El Grullo 3-4 de marzo/24-25 de marzo Consejo distrital 5 Puerto Vallarta

Participación

Las personas interesadas en registrarse pueden hacerlo a través de este link https://goo.gl/XhZa8z