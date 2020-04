En el mercado de Abastos también ignoran sana distancia; prevén endurecer medidas

Al igual que en los mercados del Mar de la metrópoli, en el mercado de Abastos los clientes tampoco guardaron la sana distancia para evitar los riesgos de contagio de COVID-19.

A pesar de que las autoridades pidieron que sólo una persona por vivienda acudiera a comprar víveres, ayer cientos fueron en grupo y se apilaron en los comercios.

Como parte de su estrategia para combatir el virus en la Entidad, el gobernador de Jalisco destacó el reforzamiento de las medidas de aislamiento social.

“Hemos sido testigos de escenas como las de las aglomeraciones en el mercado del Mar este jueves, o de algunas carreteras, al inicio de Semana Santa, saturadas de vehículos, que debe ser un serio llamado de atención para todos”, dijo.

Y acentuó: “Ya no más, lo hemos hecho bien, pero lo tenemos que hacer mejor. No queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad, pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos”.

El arco en una de las entradas al mercado de Abastos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Pese a que no sirven, aún usan túneles “sanitizantes”

“Yo tengo otras informaciones. Hay diferentes opiniones, pero la buena es ésta”, defendió Moisés González Martínez, representante de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), el hecho de que permanezca el túnel de ozono como medida para “sanitizar” a los clientes contra el COVID-19.

Cientos de personas pasaron ayer por el arco para ingresar por la Calle 9 al mercado, donde también les ofrecían gel antibacterial. Sin embargo, una vez adentro del inmueble los compradores se apilaban en los puestos y muchos iban acompañados por amigos y familiares, pese a la petición de las autoridades de que sólo una persona por vivienda salga a comprar víveres.

El túnel se instaló el pasado 29 de agosto. La empresa que provee ese servicio es Ozono Inocuidad Alimentaria, la cual prometió que con ese sistema se sanitizarían hasta por 50 minutos a los miles de clientes que ingresan a diario.

Martín Ramírez Falcón, representante de la empresa, explicó que el sistema toma el aire y lo oxigena aún más para generar moléculas de ozono, que se dispersan en rociadores que, se supone, desinfectan a quienes pasan por el arco.

El miércoles pasado, la Secretaría de Salud federal informó que no existe evidencia de que ese sistema sea efectivo para matar el COVID-19; en cambio, el aerosol puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas, lo que aumenta el riesgo de dispersión.

Además, inhalar desinfectantes puede causar daño a las vías respiratorias, tos, estornudos, irritación de los bronquios, asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas.

“Estas tecnologías podrían generar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia”.

Sin embargo, González Martínez reiteró que el artefacto de la Calle 9 y otro, en la Calle 15, no se retiran. “De momento va a permanecer aquí”.

No obstante, admitió que la gente que acude a comprar ignora la petición de mantener distancia segura.

Tampoco descartó que en los próximos días obliguen a que sólo ingrese una persona por grupo, como ocurre en los supermercados.

Ante el cierre de establecimientos por la contingencia, algunos meseros salieron a la calle a conseguir el sustento. EL INFORMADOR/F. Atilano

Sistema de ozono cuestionado

De acuerdo con información divulgada por el Gobierno federal sobre los túneles “sanitizantes”, el ozono en la estratósfera, a una altura de entre 25 y 50 kilómetros de la superficie, absorbe la radiación ultravioleta del Sol y protege de quemaduras a los seres vivos, además de reducir el calentamiento terrestre.

Sin embargo, a nivel de la superficie es un contaminante. “Puede formar compuestos orgánicos complejos en la tropósfera que provocan irritación en los ojos y el tracto respiratorio, así como dolor de cabeza y dificultad para respirar”.

Aseguró que el patrón de producción de ozono a partir de dióxido de nitrógeno, es “característico en las ciudades a horas altas de tránsito y se presenta durante el día”.