Con 28 votos a favor y sin ninguno en contra, el Congreso de Jalisco avaló la reforma “Dar vida después de la muerte” en materia de donación de órganos tras 4 años de haber sido presentada ante el pleno del Legislativo y que fuera rechazada en múltiples ocasiones.

La iniciativa reforma los artículos 220, 223, 224 y 226, adiciona artículos 225 Bis y 235 Bis de la Ley de Salud del Estado de Jalisco que permite la creación de un registro estatal de donadores por la Secretaría de Salud del estado para contabilizar a las personas que sí quieren ser donantes.

También se avala que exista la donación tácita cuando el donador no manifieste expresamente su negativa a que su cuerpo o algún órgano sea utilizado para el trasplante, aunque siempre y cuando se consiga el consentimiento de personas cercanas.

El diputado local de Hagamos y promovente de la iniciativa, Enrique Velázquez, reconoció que no se consiguió el que todas las personas fueran consideradas como donantes hasta que demuestren lo contrario, aunque se acordó que las personas que sí desean ser donadoras, no requieran de aprobación de un tercero para la donación.

“Mi iniciativa era ‘Todos somos donadores hasta que manifestemos lo contrario’, no tuvo los consensos necesarios para poder avanzar, pero llegamos a un acuerdo en el que las personas que digan que sí son donadoras, ya se quita el tercero, es decir, no se le pregunta a nadie más, a quien diga que no, también se le respetan sus órganos, no se utilizarían para trasplante y quien no dijo nada, se sigue utilizando el mismo sistema de procurar los órganos y convencer a la familia de que los pueda donar, pero ahí tendría el asunto de preguntarle al tercero”.

La donación tácita refiere cuando una persona posible donante no manifieste en un documento la negativa para que después de su muerte, sus órganos sean utilizados para trasplante.

Mily Naveja, de Donación de Milagros A.C. y paciente trasplantada, comentó que la aprobación de la iniciativa apoyará a la disminución de la lista de espera de pacientes que esperan algún órgano.

“Casi 8 mil 500 pacientes en lista de espera, representa dejar que cada donador manifieste su voluntad y representa la oportunidad de darles una reincorporación a su vida diaria. Se va a dar gradualmente, evidentemente no será de la noche a la mañana”.

