Empujan generar redes de nuevas masculinidades en Jalisco

Para buscar sensibilizar sobre la necesidad de cambiar estereotipos de género atribuidos a los hombres, que contribuyen a la violencia contra las mujeres, la diputada Dolores López Jara, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, informó que trabajarán con organizaciones civiles que fomentan la conformación de redes de nuevas masculinidades en las que grupos de hombres se apoyen para alejarse de roles como que no deben llorar o expresar sentimientos.

La legisladora explicó que al hablar de nuevas masculinidades buscan que los hombres sean aliados y fomenten el respeto a las mujeres erradicando conductas machistas que van desde chistes misóginos hasta protegerse entre compañeros cuando alguien incurre en algún abuso.

“Esto no es otra cosa más que los hombres estén ciertos de que los roles y estereotipos de género también les afectan, se les han quitado cuestiones tan básicas como es llorar, con dichos como que los hombres no lloran. Se trata de que, en su papel y postura de hombres, sean aliados, no violentos; irse por otros caminos y no replicar estereotipos que nos enseñaron del charro bragado, violento, borracho y golpeador”, argumentó.

López Jara comentó que buscarán replicar las redes de nuevas masculinidades en las distintas regiones del Estado, incluidas las zonas rurales donde están más arraigados los estereotipos de género replicados cultural y generacionalmente.

JM