Empresas internacionales locales refuerzan verificación

El Programa de Verificación Responsable (PVR) es una realidad en Jalisco para tener una mejor calidad del aire en la metrópoli y ciudades medias, con al menos ocho empresas al frente de la estrategia, tanto jaliscienses como nacionales e internacionales. La experiencia y tecnología son el valor agregado, con la intención de que el Estado sea un referente en esta política pública.

Dekra es una empresa alemana que tiene presencia en más de 60 países, como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Japón y México, entre otros. Verifica cerca de 27 millones de vehículos al año a nivel mundial, convirtiéndose en líder global de inspección automotriz. Y en el caso de Jalisco, es la compañía con el mayor número de verificentros, con siete establecimientos.

Applus es la segunda empresa con más verificentros en el Estado, con cuatro centros. Se trata de una compañía internacional, con presencia en Canadá, Irlanda, España, Emiratos Árabes y Portugal.

Ambiance Verte Group es una empresa de capital nacional, con presencia en Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato. En el caso de Jalisco, cuenta con dos centros de verificación.

Por otra parte, Ecocenter Otero es una empresa familiar jalisciense, la cual cuenta con un centro de verificación en la Colonia Mariano Otero en Zapopan. Se suma Grupo Ecológico AYM, completamente jalisciense, que operaba dos talleres acreditados en el programa anterior, por lo que se unieron los inversionistas para instalar un verificentro en Las Cuatas, en Tlajomulco de Zúñiga.

Otras empresas que operan el Programa de Verificación Responsable en Jalisco son Janlux Comercializadora y Unidad de Verificación Vehicular Remo, de capital nacional; así como personas físicas.

LICITACIÓN

Tecnología internacional está presente en el proceso

Worldwide Environmental Products (WEP) es la compañía que, luego de un proceso de Licitación Pública Internacional emitido por el Gobierno de Jalisco, resultó ganadora para proveer la tecnología con la cual opera el nuevo modelo de verificación vehicular en Jalisco.

Se trata de una empresa originaria de California fundada en 1984 que hoy es líder en el diseño de ingenierías y tecnología para dar soluciones integrales a la operatividad de inspecciones de seguridad y control de emisiones en todo el mundo (en países como Canadá, China, Japón, e Irlanda del Norte), y la cual cuenta con certificaciones internacionales.

Tras ganar la licitación LPI01/2019, WEP se convirtió en la encargada de suministrar todo el equipamiento así como el software de control y operativo para la elaboración de pruebas de verificación que se realizan en todos y cada uno de los Centros de Verificación Responsable (CVR), que al día de hoy suman 89 líneas de atención. Esto permite que la operación de todos los centros sea homogénea y estandarizada.

Worldwide Environmental debe además mantener operando la tecnología en óptimas condiciones, pero también se encarga de capacitar a las personas técnicas que operan la tecnología para que, en conjunto, las pruebas realizadas brinden resultados veraces y confiables a las personas usuarias.

“El esquema que tiene el programa de Jalisco de tener un proveedor tecnológico y aparte las empresas como operadoras, no lo convierte en juez y parte, y eso ayuda mucho para tener una trazabilidad muy grande y tener honestidad en el programa”, dijo al respecto Luis Navarro, gerente en México de Applus.

Andrés Mora, empresario de Grupo Ecológico AYM, indicó que contar con un sólo proveedor de tecnología garantiza que todos los CVR cuenten con los mismos equipos, avalados y certificados por las Normas Oficiales Mexicanas.

SEMADET

Han verificado dos de cada 10 autos

Aunque ya han comenzado a aplicarse las multas contra aquellas personas conductoras que no han acudido a verificar sus vehículos, apenas dos de cada 10 automotores han cumplido con el trámite.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), del 01 de enero a la fecha, 725 mil automotores han cumplido con la verificación como parte de la estrategia “Verificación Responsable”, emprendida por el Gobierno Estatal para hacer frente al control de emisiones contaminantes.

En comparación, la Entidad tiene un parque vehicular de 2.4 millones de automotores susceptibles a ser verificados, entre autos particulares, vehículos de carga, del transporte público y oficiales.

El secretario de Medio Ambiente, Israel García Ochoa, aseguró durante a Glosa del V Informe de Actividades del Gobierno estatal que el programa ha sido funcional en la Entidad y sigue avanzando.

Ciudadanía recibe bien el programa

Teresa Picazo Beltrán, directora de ISADAR SIPSA, una empresa de capital mexicano que hoy cuenta con líneas de verificación en Jalisco, y su principal actividad es la verificación en otras Entidades como el Área Metropolitana de la Ciudad de México, apunta que el programa ha sido bien recibido por la ciudadanía tras los cambios a favor del medio ambiente, por lo que ya es un referente nacional.

“Como empresa, nos enfrentamos a un enorme reto en esta competencia para ganar en convocatoria algunas líneas de verificación de emisiones; por la experiencia que tenemos en el tema, logramos el objetivo de ganar, construir y operar el centro de verificación en Jalisco, gracias a que contamos con la instrumentación, sistemas de gestión y conocimiento en convocatorias”.

Teresa Picazo, directora de ISADAR SIPSA.

“Hoy, digo, Jalisco es una Entidad privilegiada dado que se ha demostrado, con la transparencia en la asignación de líneas de verificación, que las empresas cuentan con la capacidad y experiencia para poder garantizar el estado de los automotores, con el objetivo de que la ciudadanía mantenga en buenas condiciones sus vehículos”, dijo Teresa Picazo.

APPLUS

Experiencia internacional avala las pruebas

Luis Navarro es gerente en México de Applus, empresa internacional que cuenta con distintos centros de verificación en diversos países del mundo, como Canadá, Irlanda, España, Emiratos Árabes y Portugal, entre muchos otros, y que en Jalisco ha logrado posicionarse como la segunda empresa con más verificentros.

“Nosotros cotizamos en la Bolsa Madre de Valores de España, es decir, Applus es una empresa que trabaja con acciones a nivel global. Tenemos presencia en 70 países, tan solo en Latinoamérica tenemos presencia en Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, además de México”, contó Luis Navarro.

Esto es parte del respaldo que Applus da a las y los jaliscienses al acudir a realizar su verificación vehicular en los centros que son operados por Applus, pues, de acuerdo con el gerente en México, se cuenta con la experiencia suficiente y conocimiento de los procesos para garantizar que las lecturas de las pruebas son reales y sólidas, lo cual permite que la persona usuaria obtenga una visión real del estado de su automotor.

Ante ello, el gerente pidió a la ciudadanía el tener confianza en el programa como lo han hecho ya países de todo el mundo.

AMBIANCE VERTE GROUP

Aplauden facilidades para que verifiquen

No sólo es más económico que en otras Entidades y sólo una vez al año, sino que, además, las personas conductoras tienen beneficios especiales, que en otros Estados o países no se tienen, como, por ejemplo, que, si un auto no pasa la prueba por alguna razón, tiene hasta 30 días para arreglar su vehículo sin ninguna penalización, cosa que no ocurre en ningún otro Estado del país.

Lo anterior es una de las consideraciones de Héctor Velasco, inversionista de Ambiance Verte Group, una de las empresas que hoy lleva la verificación en la Entidad, con cinco centros en la Metrópoli, y quien dijo haber puesto todo su empeño para lograr obtener la concesión en Jalisco, habiéndolo logrado gracias a experiencia ganada al haber puesto a operar centros de verificación en otros Estados, como Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato.

Ante ello, el empresario pidió a las y los jaliscienses tener confianza en el proceso, pues dijo, cada una de las empresas que opera el programa es independiente, pues quien opera ha puesto su empeño y capital para hacer que funcione.

Luis Daniel García, cofundador de Ecocenter.

ECOCENTER

"Es ideal que jaliscienses tomen conciencia"

Luis Daniel García es cofundador de Ecocenter, empresa familiar de capital jalisciense que compitió con homólogas internacionales y logró conseguir tres líneas de verificación para montar un centro en Mariano Otero, Zapopan.

Para Luis Daniel, competir con otras empresas internacionales, si bien les llenaba de incertidumbre, fue una motivación para poder demostrar que en Jalisco también pueden hacerse bien las cosas, sobre todo, dijo, porque se trata de un beneficio para el medio ambiente, cuando Jalisco es una de las Entidades más contaminadas del país, por lo cual era necesario implementar de inmediato un programa de control de emisiones.

Luis Danuel García, cofundador de Ecocenter.

“Siempre hemos estado muy pendientes desde la eliminación de las prórrogas del programa anterior, pues desde la administración pasada, con Aristóteles Sandoval, es que se venía gestionando este programa, pero no se alcanzó a lanzar. Cuando por fin se lanzó la convocatoria, con el proyecto que ya teníamos, pudimos cumplir las bases y salimos favorables en la licitación. Aunque competimos con empresas internacionales, pudimos demostrar que cumplíamos con los requisitos”, destacó.

GRUPO ECOLÓGICO AYM

Talleres unen fuerzas para continuar

Andrés Mora tenía su propio taller mecánico, uno de los últimos en ser acreditado para verificar la emisión de contaminantes de autos en el esquema anterior de verificación vehicular en Jalisco. Estuvo ocho años trabajando de manera ordenada para constatar que los automotores que pasaban por su taller estaban en las mejores condiciones mecánicas y bien afinados para circular sin superar los límites contaminantes.

Ante la llegada de la nueva administración de Gobierno en 2019, el programa conocido hasta entonces dejó de operar para dar paso a un nuevo proyecto, poniendo fin al “negocio” que algunos talleres tenían al operar en la corrupción, pero también al sustento que talleres en orden y apego a las reglas, como el de Andrés.

Fue entonces que Andrés decidió emprender la aventura e invitar a un colega de otro taller en busca de obtener una licitación para implementar su propio centro de verificación responsable. Debido a que era un monto de inversión alto para ellos dos solos, decidieron sumar a dos inversionistas más, y así comenzaron la travesía.

Andrés Mora, cofundador del Grupo Ecológico AYM.