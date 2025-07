Más de 25 mil personas en Jalisco han aprovechado los beneficios que ofrece el IMSS para formar parte del programa de Personas Trabajadoras Independientes (PTI), una opción que les permite acceder a los mismos beneficios de seguridad social que un empleado formal. Así lo dio a conocer Adolfo Carrillo, titular de la Subdelegación Juárez del IMSS, quien explicó que Jalisco es el primer lugar nacional con más afiliados en este esquema.

Profesionistas, emprendedores, comerciantes y cualquier trabajador independiente pueden cotizar por su cuenta en el Seguro Social para recuperar semanas de cotización, para aprovechar los servicios de salud (incluyendo medicamentos y cirugías) y para garantizar su derecho a una pensión. “El programa es un régimen especial que otorga los mismos derechos que si se laborara en una empresa formal. A través de este esquema, los asegurados tienen acceso a servicios médicos, incapacidades por enfermedad general o riesgo de trabajo, prestaciones por maternidad y, lo más importante: continúan sumando semanas para obtener una pensión por cesantía, vejez o invalidez”.

Este programa se basa en el Artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Al sumarse se contemplan los beneficios para los derechohabientes del asegurado, incluyendo a los padres y madres, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio. También da la cobertura médica a las hijas e hijos desde su nacimiento hasta los 16 años, o hasta los 25 años mientras comprueben que siguen estudiando. “No se trata de un seguro limitado, sino de uno integral, como si estuvieras en una nómina de un trabajo formal”.

El registro al programa se realiza en línea, a través del portal www.imss.gob.mx, en el apartado “Personas Trabajadoras Independientes”. Es un sistema muy sencillo y amigable. Los requisitos son: CURP y correo electrónico. A partir de ahí, el sistema permite a la persona calcular la cuota mensual según el ingreso que la persona declare, siendo desde un salario mínimo (establecido en ley) hasta 25 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Por ejemplo, el ingreso mínimo para cotizar es de 278.80 pesos diarios, lo que representa una cuota mensual cercana a los mil 800 pesos. “Ese pago mensual cubre todas las ramas del seguro: enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales”.

Los pagos deben hacerse, como máximo, cada día 20 del mes. Si no se paga, se pierde la cobertura de ese mes, hasta que se vuelva a realizar el pago.

El asegurado puede decidir si desea aportar también al Infonavit. “Si alguien quiere tener derecho a un crédito de vivienda, puede hacerlo. Sólo tiene que pagar una cuota adicional, que es de aproximadamente 500 pesos más, mensuales”. Con ello, el pago total de un trabajador con salario mínimo sería cercano a los dos mil 300 pesos mensuales.

Un aspecto clave del programa, acentuó, es que no se exige demostrar ingresos ni estar ligado a una empresa. Tampoco hay un límite de edad para hacer el registro. “El trámite es directo y sin intermediarios. No hay simulación, ni necesitas justificar que tienes una actividad económica específica”.

Para efectos del registro, el interesado debe seleccionar un perfil general, como comerciante, abogado, arquitecto o técnico, y el sistema genera automáticamente la ficha de pago que deberá saldar el día ya mencionado, ya sea mediante pago en línea o en cualquier sucursal bancaria. “No hay castigos si se te pasa un mes, simplemente no tienes derecho ese mes y lo puedes retomar al siguiente”.

Además de la modalidad mensual, el programa permite pagos semestrales o anuales, lo que ha resultado útil para quienes tienen ingresos variables o prefieren evitar olvidos. “Un ingeniero, un abogado o un comerciante puede decidir pagar todo el año. El costo anual promedio, sin Infonavit, es de 19 mil pesos”, detalló Carrillo.

Eliminan intermediarios y corrupción

Gracias al programa de Personas Trabajadoras Independientes (PTI), los trabajadores pueden asegurarse a sí mismos en el IMSS y se evitan intermediarios, quienes, mediante mecanismos similares, cobran un recurso adicional a su pago mensual.

Así lo había hecho José Pérez. Hace seis años trabajaba como relacionista público en un bar de la ciudad, puesto que no era considerado como un trabajo formal para la empresa porque ganaba directamente de los pases que ingresaban al lugar. “Éramos como comisionistas, no nos daban un sueldo, sino que nos pagaban un porcentaje por cada grupo de personas que ingresaba al lugar. Yo no tenía seguro y quería asegurar a la mamá de mi bebé y a mi hija, entonces un supuesto gestor me cobraba poquito más de dos mil pesos al mes por asegurarme”.

Ese lugar ya cerró y ahora es comerciante independiente. Gracias al programa del IMSS, paga como 900 pesos al mes y su familia está asegurada.

El programa también contempla a las personas que se encuentran fuera del país. “Muchos mexicanos que laboran en Estados Unidos o Canadá quieren volver a México y no perder lo que ya cotizaron alguna vez. Este esquema les permite seguir sumando semanas, aunque no estén en territorio nacional”.

Aseguran a más trabajadoras domésticas ante el IMSS

La iniciativa para impulsar que las personas cuenten con seguridad social, que les permita acceder a sus derechos en materia de salud, vivienda y jubilación, está avanzando en Jalisco, ya que suman cuatro mil 741 trabajadores que han sido afiliados por parte de sus patrones al programa que impulsa el IMSS.

Ángela tiene 63 años y desde hace ocho trabaja con una familia de Zapopan para apoyar en las labores del hogar. Su patrona la afilió al IMSS como parte del programa implementado por el Gobierno federal desde 2019. En los primeros años se registró una resistencia.

Ángela dejó de cotizar en el IMSS hace una década. Desde entonces, ante una emergencia de salud, acudía a los consultorios médicos de bajo costo, o los centros de salud públicos. Y en ese tiempo dejó de sumar semanas de antigüedad para su jubilación. Sin embargo, al regresar a la derechohabiencia puede tener sus citas de revisión con el médico y continuar cotizando semanas para jubilarse próximamente porque recién entró al sector de las personas adultas mayores.

“La verdad, este tiempo me ha ido muy bien con este programa, porque tengo todos los beneficios, como un trabajador de una empresa. Cada mes voy a revisión con mi doctor y me realizan mis chequeos periódicos. Me atienden muy bien”, apuntó Ángela.

Explica que se enfermó del COVID-19. Y gracias a que estaba asegurada tuvo todo el seguimiento de la enfermedad, desde que le aplicaron las pruebas de detección, hasta el seguimiento y su vacunación. “Apenas me acababan de asegurar y pude tener la atención médica. Por fuera no sé cómo me hubiera ido”.

Recuerda que le quedan pocos años para jubilarse. “Estoy agradecida con mi jefa porque ya me aseguró y esto me ayudará. Había pensado pagar para que una empresa me asegurara, pero con este programa ya no es necesario eso. Sí aguanto otros tres o cuatro años echándole ganas para jubilarme”.

Héctor Cornejo, supervisor de Afiliación de la Delegación Jalisco del IMSS comenta que el programa piloto inició en 2019, pero desde octubre de 2022, las personas empleadoras, de manera individual, están obligadas a registrar a las personas trabajadoras del hogar, de acuerdo con el salario diario y los días laborados.

¿Cuánto cuesta asegurarse? El funcionario responde: “Por ejemplo, con un salario mínimo integrado de 292.54 pesos por día (incluyendo Infonavit y aguinaldo), el aseguramiento completo por persona cuesta 101.55 por jornada. De eso, la trabajadora paga 9.44 pesos y el resto lo cubre el patrón”.

Sin embargo, recomienda a los patrones acercarse al Instituto para revisar cada caso y evitar desinformación. “El beneficio que tendrá el patrón es que ya está asegurado para evitar situaciones de riesgo; es decir, a quien aseguró es al trabajador, pero el patrón está asumiendo las responsabilidades que la Ley Federal del Trabajo le obliga”.

Si un trabajador sufre un accidente, el patrón no desembolsará un peso para la atención médica, las consultas de seguimiento, la especialidad ni medicamentos, pues lo estará ofreciendo el IMSS, al igual que la incapacidad si llega a ser necesario.

Para que una persona esté registrada ante el IMSS debe ser, por lo menos, con el salario mínimo mensual.

Para inscribirse se debe ingresar a la plataforma https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, donde podrá iniciar el trámite y conocer cómo calcular las cuotas. “El sistema permite registrar por días específicos. Por ejemplo, si va sólo los lunes, sólo das de alta esos días. También pueden acudir a la subdelegación del IMSS más cercana”.

¿Qué beneficio ofrece?

En el caso de los beneficios para la persona empleada, son todos aquellos que se contemplan en la ley. Cada día registrado ante el IMSS se suma a su antigüedad para sumar a una pensión al momento del retiro, tiene posibilidades de adquirir un crédito para vivienda y puede ingresar a sus hijas e hijos a las guarderías.

CT