Emiten recomendación al Ejército por violaciones en Tepatitlán

Este martes fue publicada la recomendación 54/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, "por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas; la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual de tres de ellas y la ejecución arbitraria de dos, ocurridas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y atribuibles a efectivos adscritos al Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas".



El padre de una de las víctimas fue quien interpuso la queja. Relató que el 27 de enero de 2016 elementos del Ejército retuvieron a su hijo, a su sobrino y a dos personas más en su finca, donde le impidieron ingresar. Desde afuera, el quejoso escuchó que su hijo pedía auxilio.



Horas después los militares se llevaron a tres de los retenidos en la finca en una camioneta y se llevaron un vehículo de ellos. La cuarta persona quedó libre.



Cuando el padre comenzó a buscar a las personas desaparecidas en las agencias del Ministerio Público, local y federal, no los encontró. Preguntó entonces a un grupo de militares en el municipio, quienes aseguraron que no detuvieron a nadie y que sólo habían asegurado un vehículo robado. Fue que el hombre presentó una denuncia.



"Dos días después, personal de la Fiscalía General del Estado le informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán habían sido localizados los cuerpos sin vida de dos de los detenidos, mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica, por las lesiones que presentaba", informó la CNDH.



En las investigaciones de la Comisión se logró acreditar que los militares ingresaron ilegalmente al domicilio del quejoso sin orden de cateo, donde torturaron y violentaron sexualmente a las víctimas; también se comprobó que se realizaron las detenciones sin orden judicial y por la presunción de un delito del que no se acreditó flagrancia o urgencia.



A su vez se omitió presentarlos ante el Ministerio Público de manera inmediata y faltó la elaboración del informe. "Por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos".



La víctima sobreviviente relató que uno de los soldados intentó matarla torciéndole el cuello, que fue como asesinaron a las otras dos personas.



La Comisión Nacional solicitó al Secretario de la Defensa Nacional "reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, psicológica y tanatológica". Además de que se sancione a toda persona que haya incurrido en conductas delictivas.



También recomendó capacitar a los efectivos del Ejército para prevenir y proscribir la desaparición forzada, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y cateos ilegales. Instó a actualizar el Protocolo de actuación para usar cámaras fotográficas, de video y de audio en todos los operativos militares.