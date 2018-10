Eliminarán obligación de especificar la causa por la que se pide el divorcio

Para suprimir la obligación de detallar las causas por la que se presenta la demanda de divorcio, fue avalada una reforma al Código Civil estatal que elimina los artículos que contienen las causales por las que uno de los cónyuges puede solicitar la conclusión del matrimonio.

La modificación, aprobada por la comisión legislativa de Puntos Constitucionales, atiende una jurisprudencia que la Suprema Corte emitió en 2015 donde consideró que no se requiere especificar los motivos por los que se pide la separación. Además, en marzo del año pasado los ministros reiteraron que las causales de divorcio no son necesarias para disolver un matrimonio, pues ratificaron la sentencia de un juez en Jalisco que concedió el divorcio a una mujer que manifestó no deseaba seguir casada, sin precisar causa, y su marido se amparó para evitar se finiquitara la relación.

La diputada Rocío Corona, presidenta de la comisión, comentó que el Código estatal contiene 19 causales de divorcio, dentro de las cuales figura la incompatibilidad de caracteres, la infidelidad sexual, violencia intrafamiliar, no proporcionar alimentos a hijo o cónyuge, padecer una adicción; entre otras que ya no se utilizarán. La reforma aún debe votarse en el pleno del Congreso. Actualmente 22 estados ya modificaron su legislación para suprimir las causales.

En otros temas, también fue aprobada la Ley estatal para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con la Condición del Espectro Autista. Se crea una Comisión Intersecretarial que tendrá por objeto garantizar la ejecución de los programas y políticas públicas en materia de atención a personas con autismo.

Esperan dictaminar 160 iniciativas

Con la intención de dejar el menor número de iniciativas pendientes, la Comisión de Puntos Constitucionales espera dar trámite a un paquete de 160 iniciativas en los últimos días de la 61 Legislatura. La presidenta de la comisión, Rocío Corona, dijo que pretenden heredar a los nuevos legisladores el menor número de asuntos en procesos de revisión. En total son 448 las propuestas de reforma que actualmente tiene la comisión.

