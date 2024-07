En encuentro con directivos y miembros de Confío en México, Xóchitl Gálvez, reconoció que los jaliscienses le cumplieron y que el voto útil impulsado por el organismo le favoreció tanto a ella como a Pablo Lemus, quien resultó gobernador electo. Llamó a Morena a reconocer su derrota en Jalisco y se comprometió a defender el triunfo del emecista.

En su intervención, Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, rememoró el impulso que la organización a su cargo brindó a Xóchitl y el firme apoyo que se le otorgó durante toda la campaña aún cuando los partidos políticos que supuestamente la apoyaban intentaron obstaculizar la labor.

“Nosotros no te fallamos Xóchitl, aquí en Jalisco existe constancia del éxito de nuestra apuesta por ti. El voto útil permeó, trabajando con nuestros propios recursos y sin apoyos, e incluso con obstáculos de obtusos dirigentes de los partidos que, entre comillas, te estaban respaldando, pero sólo actuaron prohijando sus intereses, administrando grotescamente los recursos, dejando de lado a los ciudadanos tanto para forjar candidaturas atractivas para la sociedad como para realizar armónicamente la tarea proselitista”, dijo.

En el evento realizado en Guadalajara, Cosío afirmó que las organizaciones civiles no le fallaron a ella; criticó que dirigentes partidistas se reservaron las candidaturas que garantizaban un espacio para ellos y lamentó que tras la derrota presidencial, los mexicanos estén ahora a merced de la “inminente dictadura”. Sin embargo, dijo, Confío en México y sus organizaciones afines se mantendrán en pie de lucha e invitó a Gálvez a sumarse.

Sostuvo que México está en emergencia nacional y que lo importante ahora es ocuparse de ello. Subrayó que no es momento de vislumbrar el inicio de la construcción de candidaturas electorales a mediano o largo plazo, ni de distraerse con temas como el próximo gabinete presidencial.

“La Reforma al Poder Judicial es sólo una más de las severas consecuencias del golpe de Estado que está por propinarnos próximamente el INE, que ahora está bajo el mando de López Obrador, y que si no hacemos lo necesario para evitarlo, asestará un atraco parlamentario otorgándole de forma delincuencial una mayoría calificada espuria al estulto régimen obradorista regalándoles más de 60 diputados y dándoles la oportunidad de modificar la Constitución y muchas normas, llevándonos al caos y a la dictadura a este país” indicó Cosío Gaona, quien concluyó su discurso con una pregunta a la ex candidata presidencial: “Xóchitl, ¿a qué nos convocas, a qué nos estás llamando?”.

Agradecimiento

“Gracias a ustedes que llamaron al voto tanto por el gobernador electo como por su servidora, que fue súper polémico y que realmente fue una buena decisión que ustedes tomaron como jaliscienses, pero sabían de antemano que era la manera, y pues fue un gran trabajo de ustedes”, dijo Xóchitl Gálvez al tiempo que llamó a Morena a reconocer su derrota en Jalisco. “Sí le pido a Morena que reconozca su derrota en Jalisco; que reconozca que perdieron. Yo no he escuchado que Claudia (Sheinbaum) felicite a Pablo Lemus o que felicite a los candidatos que ganaron que no son de Morena, porque ellos quieren todo; ellos quieren carro completo y eso no es posible, y Jalisco no se los dio y se tiene que respetar el triunfo de Movimiento Ciudadano en la gubernatura. En la vida hay que saber ganar y saber perder”.

Respecto a los partidos políticos, la ex candidata apuntó que no será ella quien los juzgue. “No me toca a mí juzgar a los partidos, van a tener que tener un proceso interno de reflexión con su militancia, pero lo que queda claro es que los partidos que fueron en esta alianza perdieron la confianza de los ciudadanos. Entonces, ellos, el PAN y el PRD, bueno, el PRD perdió el registro, van a tener que hacer un proceso muy profundo, y parece que en ambos partidos hay crisis, y yo no me quiero meter en esa crisis, porque no soy parte de ninguno de estos tres partidos”.

“Y no me corresponde a mí decir qué va a pasar en el PRI, ya vimos hoy una buena cantidad de priistas levantando la voz, y de ellos dependerá”. Xóchitl coincidió con Cosío en que existe una “emergencia nacional”, y ese es el tema que se debe atender de inmediato.

Ante ello, acordaron coordinarse para evitar la sobre-representación en las Cámaras del Poder Legislativo; impedir el robo de curules y presentar las acciones legales y ciudadanas a fin de evitar que tengan la mayoría que les permitiría no solo aprobar la Reforma al Poder Judicial, también concretar todas las reformas que deseen en la Constitución.

