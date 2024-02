Los dirigentes del PRI, MC y PAN en Jalisco coincidieron en que la polarización social es uno de los riesgos de cara a la elección del 2 de junio, pues afirmaron que Morena se ha encargado de enviar el mensaje a la ciudadanía de que quienes no quieren que el país progrese son las fuerzas políticas de oposición.

Manuel Romo, quien encabeza a MC en la Entidad, dijo que el partido ha tomado los apoyos sociales como sobornos.

“El Gobierno federal se ha empecinado también en debilitar a las instituciones, y dentro de ellas, sobre todo ha sido víctima de un embate recurrente la autoridad electoral. Ese es otro riesgo, la autoridad electoral debe tener todos los instrumentos para poder garantizar una elección limpia”, agregó Diana González, presidenta del PAN en Jalisco.

“En México hay una amenaza real y peligrosa de un retroceso autoritario, mientras en Jalisco se está acosando a nuestros alcaldes, amenazando a nuestras candidaturas”, dijo Antonio Padilla, quien está a cargo del Comité Directivo Estatal del PRI.

Por su parte, Hamlet García, representante de Morena ante el Instituto Electoral local, indicó que para él uno de los principales riesgos se encuentra en la guerra sucia.

El IEPC Jalisco acata sentencias del Tribunal Electoral

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó ayer, en la octava sesión extraordinaria, dar cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco respecto a garantizar la paridad de género en el proceso electoral de este año.

Los partidos políticos Hagamos y Morena, ambos integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, impugnaron el Acuerdo IEPC-ACG-106/2023, por el que se aprobaron los anexos estadísticos de las coaliciones registradas ante el organismo electoral y de los partidos políticos que las integran, así como los mecanismos de verificación de la paridad de género y las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas de las coaliciones parciales durante el proceso electoral local concurrente 2023-2024 en Jalisco.

Los agravios expresados contra el acuerdo impugnado, fueron en su mayoría desestimados por el Tribunal Electoral, pero uno de ellos fue considerado parcialmente fundado. Por ello, el Tribunal ordenó modificar el acuerdo IEPC-ACG-106/2023 con efectos concretos sobre el bloque de población y competitividad de la coalición.

“Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, en el Estado de Jalisco”, señala el boletín del IEPC.

Tomando como referencia el bloque que integra los 20 municipios más poblados de la Entidad, este se divide en dos sub bloques de 10 municipios y sobre ellos el Tribunal ordenó esencialmente “establecer alternancia entre los géneros en la integración de cada bloque, para garantizar el principio de paridad sustantiva en su vertiente horizontal”, señala el IEPC Jalisco en su boletín informativo.

Al respecto, Morena ya declaró que impugnará las resoluciones del Instituto y del Tribunal Electoral de Jalisco, ante las instancias federales.

Aprobó el proyecto de modificación de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”. ESPECIAL

Tras fallo del Tribunal, podrán postular a personas con discapacidad

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, tras el recurso de apelación RAP-019/2023 y acumulados, promovido por Morena “y otros partidos”, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) votó y aprobó que partidos y coaliciones postulen a personas con discapacidad en sus fórmulas de votación en los cinco municipios con mayor competitividad.

Esto, con el objetivo de impulsar que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de ser votadas y mayor probabilidad de ocupar cargos públicos.

Los integrantes del Consejo General del IEPC votaron a favor por unanimidad para modificar el numeral 2, del artículo 18 de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, en la postulación de candidaturas a diputaciones y munícipes en las elecciones locales 2023-2024 en Jalisco.

Alista registro como candidata presidencial

Claudia Sheinbaum anunció que se registrará ante el INE como candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y Partido Verde, el próximo domingo 18 de febrero.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México también hizo una convocatoria a su arranque de campaña, que será en el Zócalo capitalino, el 1 de marzo.

Sobre la situación de la economía, señaló que en 2023, el turismo aumentó 29% respecto a 2019, es decir, el año previo a la pandemia de COVID-19.

“Quiere decir que tanto los habitantes de nuestro país, quieren ir a distintos destinos turísticos, el turismo nacional, pero, sobre todo, el turismo internacional está aumentando en nuestro país”, apuntó Sheinbaum.

También destacó que están en el doceavo lugar de economía a nivel mundial, además de que el Producto Interno Bruto aumentó 3.2% el año pasado; la recaudación fiscal aumentó 36% en comparación con el año previo y la inversión extranjera directa fue 30% mayor.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. ESPECIAL

Voz del experto

Sandra Martínez, especialista del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara.

Yoloxóchitl Corona, especialista del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara.

Ven resistencia a la paridad de género

Si bien los partidos tienen el derecho y la libertad de impugnar decisiones y reformas del proceso electoral que consideren incumplen las leyes o normas, o por considerar que no les favorece, especialistas del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coincidieron en que algunas de las decisiones tomadas apuntan más que al derecho mismo que a inconformidades y resistencia a la paridad de género.

Sandra Martínez indicó que lo anterior es visto en todos los partidos, no sólo en Morena, que impugnó en Puerto Vallarta y ahora buscará mover las cartas a su favor para no modificar la decisión tomada en Zapopan. En este sentido, dijo, es lamentable que los partidos, pese a que existen leyes en materia de paridad, sigan buscando relegarla de alguna u otra manera.

“Este es el primer criterio que debe de observarse en las candidaturas y en la integración, de manera más amplia, de todos los organismos, de todos los Poderes, de todos los niveles de Gobierno, en términos prácticos la paridad es el primer criterio que debe de observarse en este proceso electoral. Las reglas electorales cambian, sí; hay reformas, hay nuevos criterios, hay reglamentos y lineamientos, pero la paridad tiene que ocupar ese primer lugar en la postulación de candidaturas”, dijo la colaboradora del Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género.

Por su parte Yoloxóchitl Corona, coordinadora de la línea “Violencia política en razón de género”, explicó que se ha observado una tendencia, en todos los procesos electorales, por parte de los partidos políticos a “ser muy quisquillosos en cuanto a las reglas relacionadas con paridad, pese a los avances y cambios de reglas que buscan fomentar la participación de las mujeres en la vida política”.

“Siempre que se busca poner un candado para evitar, digamos, que no haya mujeres en los espacios político-electorales; observamos que es un patrón presente en todos los procesos electorales, en todos los partidos, no sólo en estos municipios hoy en juego, sino que es una tendencia muy clara a evitar tener que someterse a las reglas que no les favorecen a sus intereses”, señaló la académica.

PAN presenta recurso por “omisión”

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que “ha sido omiso” en la emisión de medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció que “el INE ha omitido dar cumplimiento a las sentencias para generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación” que servirán para blindar las elecciones de este año frente a la criminalidad.

Detienen a aspirante por alcaldía del PRD

El ex alcalde de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, “Chak Meex”, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación, al enfrentar acusaciones de la Fiscalía de Anticorrupción de Quintana Roo, por un quebranto al erario municipal por la cantidad de dos millones 600 mil pesos.

El ex funcionario, quien la semana pasada fue presentado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como su principal aspirante a la presidencia municipal de la demarcación maya, presuntamente simuló sesiones de Cabildo para autorizar ilícitamente bonos de fin de año, durante su gestión, comprendida entre el 2018 y el 2021.

Oposición se centrará en tratar de resolver inseguridad en el país

El diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, refirió que la oposición en la Cámara de Diputados se centrará en debatir cómo disminuir la inseguridad en el país y el combate al crimen organizado, porque “este país se les derrumba, se le cae a pedazos” al Gobierno federal.

“Lo que hay que hacer es ver la seguridad, qué van a hacer con el combate al crimen organizado, hay presencia en todo el país. Y bueno, esta es la responsabilidad del Gobierno”, comentó “Alito” Moreno.

