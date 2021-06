Debido a la lluvia, Pablo Lemus Navarro y Juan José Frangie, virtuales ganadores de las elecciones en los municipios de Guadalajara y Zapopan, respectivamente, cancelaron el festejo que tenían programado en la glorieta Minerva.

Lemus Navarro había adelantado que, después de las 22:00 horas, arribarían al sitio para celebrar su victoria. Sin embargo comenzó a llover poco antes del horario señalado, por lo que la gente corrió a resguardarse en los lugares cercanos.

Después, alrededor de las 22:40 horas, ambos candidatos llegaron a saludar a la gente que se había reunido, pese a que continuaba lloviendo.

“A partir de mañana (hoy 7 de junio) me tengo que poner a trabajar mucho. No hay tanto tiempo. Quiero ir a festejar también con mi familia, ha sido complicado para mi esposa, mis hijos, toda esta campaña, los he visto muy poco y quiero ir a darles un abrazo también a ellos”, dijo Lemus Navarro.

Recordó que buscará hacer un acuerdo político con la ciudad, con candidatos, candidatas, asociaciones civiles, entre otras instituciones.

“Porque necesitamos ver hacia adelante, sobre todo, pode tener una ciudad que todos buscamos, una ciudad en paz”.

JL