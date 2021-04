Elecciones Jalisco 2021: “La gente sabe que lo nuestro es dar resultados”: Zamora

Salvador Zamora Zamora, quien busca la reelección por la alcaldía de Tlajomulco de la mano de Movimiento Ciudadano(MC), inició desde el primer minuto de hoy su campaña en los cruces de la Avenida López Mateos y la calle Ramón Corona.

Se anticipó a la estrategia de sus rivales políticos y dijo que éstos van a “dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para seguir impulsando una guerra sucia en su contra y difundir mentiras por su compromiso de defender los intereses y el patrimonio del municipio”.

Sin embargo, afirmó que no va a caer en provocaciones porque la gente de Tlajomulco sabe que en su tiempo al frente de la alcaldía ha dado resultados.

“Nosotros no vamos a caer en provocaciones, no nos vamos a detener, porque la gente me conoce y sabe que lo nuestro es dar resultados y hacer las cosas bien sin importar las consecuencias. Vamos a seguir con amor a Tlajo”, sostuvo.

Y añadió que “mientras nosotros sigamos trabajando, luchando por nuestro municipio, siempre habrá quien busque la forma de hacernos guerra sucia, de denostarnos, pero todos nos conocen, todos sabemos cómo somos, cómo trabajamos y cómo vamos a salir adelante”.

Añadió que hará recorridos casa por casa para recordarle a los ciudadanos que su propuesta es sólida y que busca que el municipio y sus ciudadanos mejoren su calidad de vida.

“Decidimos hacerlo (iniciar campaña) a partir del minuto uno porque, si algo nos caracteriza, es que sin importar la hora, el clima o las condiciones en que nos encontremos, nunca dejamos de trabajar por el amor que le tenemos a Tlajomulco”.

Acompañado por candidatas y candidatos a diputaciones locales y federales por Movimiento Ciudadano, Zamora Zamora concluyó que le da “mucho gusto hacerlo (iniciar campaña) al lado de las y los tlajomulquenses que le dan sentido y respaldo al proyecto que represento, iniciar con ustedes nos dan fortaleza para no detenernos y seguir adelante”.

JL