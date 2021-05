Salvador Cosío, candidato por el Partido Verde a la alcaldía de Zapopan, calificó como “tibia” la respuesta de las autoridades en torno al tema del sembradío de agave descubierto en un predio recién siniestrado del Bosque La Primavera, y exigió sanciones para los responsables, y aplicar la veda por 20 años como marca la Ley, al tiempo que criticó fuese a través de un video expuesto en una denuncia ciudadana, el medio por el que los gobiernos se enteraran y movilizaran al respecto.

“Hay una tibia respuesta de la autoridad diciendo que van a hacer todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir; no basta con eso, hay que imponer la veda de 20 años para que no se pueda cambiar el uso de suelo y no puedan desarrollar. Hay que sancionar con firmeza, con penas severas a los eco delincuentes. El asunto es que hay complicidad negligencia, corrupción y apatía”, sostuvo el candidato.

Durante su campaña, el candidato del Verde se ha pronunciado por convertir el bosque La Primavera en un Parque Nacional.