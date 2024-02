El trabajo legislativo que ha realizado Enrique Velázquez y que lo ha visibilizado por poner a Jalisco a la vanguardia, ahora le permite ser una carta fuerte para coordinar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El diputado ha levantado la mano para encabezar la alianza de los partidos Hagamos, Morena, PT, Partido Verde y Futuro en el municipio.

“En el tema electoral habrá una elección muy diferente a las demás, la gente apunta a que quiere cambio”, señaló Enrique Velázquez, quien estará en la encuesta que definirá al candidato de la alianza para la presidencia municipal de Tlajomulco. “Tengo mucho tiempo viviendo en el municipio, conozco los problemas que tiene, a su gente, y eso me da la certeza de decir que podemos ganar la encuesta”, indicó el actual diputado de Hagamos.

Enrique Velázquez agregó: “Tlajomulco ha sido un municipio donde la violencia e inseguridad ha imperado. No hay una política pública que destaque por encima de la violencia e inseguridad que tiene el municipio”.

Acerca del trabajo legislativo

Enrique Velázquez es el diputado local que se ha distinguido por impulsar los derechos humanos y hablar de los temas que nadie quiere hablar. Con tenacidad, ante un Congreso controlado por MC y el gobernador, ha logrado que se aprueben sus iniciativas, como “Dar Vida Después de la Vida”, la cual pone a Jalisco a la vanguardia en materia de donación de órganos para evitar la muerte de personas.

A pesar de que esta iniciativa pretendía ser archivada por las mayorías en el Congreso, el trabajo constante permitió que Enrique Velázquez lograra su aprobación. “Como diputado local he tratado de poner a Jalisco a la vanguardia en temas de Salud Pública. Fueron cuatro años de luchar todos los días. Me informé, me acerqué a asociaciones civiles y así nació una iniciativa muy interesante; se avanzó muchísimo en la legislación de Jalisco”, señaló.

Enrique Velázquez detalló que esta ley permite que se respete la voluntad de las personas que desean donar sus órganos para salvar vidas. “No es fácil ser la única oposición genuina. No lo es al tener un gobernador tan controlador, que tenía en la mano en el Poder Judicial, las cámaras de empresarios e incluso el Congreso”, señaló el diputado que forma parte del partido Hagamos.

El dato

¿Cuál es la esencia de la Ley de Donación de Órganos?

El Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Salud Estatal para que la voluntad de una persona que desea donar sus órganos no sea revocada por terceros.

