Algunas ocurrencias, ataques y propuestas sin explicar los cómos, fueron los tres factores en común durante el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco.

El tema que detonó más polémica fue cuando Pablo Lemus, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), sacó una fotografía de Claudia Delgadillo, abanderada de Morena y aliados, con Oswaldo Espinoza en Dubái, quien era fundador de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), una empresa financiera que estafó a mil 302 personas en el Estado.

En su turno, Delgadillo también mostró una imagen de Lemus con Espinoza, pero el emecista explicó que el encuentro se dio cuando la ahora candidata y otra conocida suya lo invitaron a un evento relacionado con la donación de órganos, en la cual Espinoza lo abordó y le pidió la foto.

Mientras faltaron explicaciones a fondo de propuestas en seguridad, Laura Haro, de la alianza del PRI, PAN y PRD, también se subió al ring y presentó una playera con la leyenda “Fosforena”, con la cual afirmó que sus contrincantes representan opciones que no benefician a los habitantes.

La mayoría del debate transcurrió con ataques. Lemus lamentó que ambas candidatas se “cuelguen” de las figuras nacionales, además de señalar que Delgadillo, al no haber “agarrado hueso en el PRI”, tuvo que acogerse a Morena para que le abrieran un espacio. La aludida, además de reiteradamente subrayar el término de Pablo-Alfaro, insistió en que el candidato es un “Pinocho mentiroso”.

Laura Haro se burló de que Delgadillo encabece un “Frankenstein” en la coalición, a lo que la morenista aseguró que estaba orgullosa de representar “a más de cinco partidos”.

Delgadillo remarcó sentirse atacada por Laura, criticándole que había roto el pacto de sororidad y que estaba siendo “muy grosera”.

Debates pendientes

13 de abril en Zapotlán El Grande.

4 de mayo en Puerto Vallarta.

26 de mayo en Guadalajara.

Las propuestas, sin los cómos

Claudia Delgadillo

Mayor coordinación entre Jalisco y la Federación, pues aseguró que el actual Gobierno aisló a la Entidad.

Aumentar el número de policías a uno por cada mil habitantes (actualmente hay uno por cada tres mil).

Tener mesas diarias de seguridad en la metrópoli y las regiones para mayor coordinación.

Instaurar centros comunitarios con clases y deportes en las regiones más vulnerables.

Eliminar el programa Recrea, pero dejar los útiles escolares, las mochilas y añadir desayunos.

Generar centros de apoyo para que madres solteras adquieran alimentos a menor costo.

Sumar a más especialistas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Laura Haro

Fin de los “abrazos” a los miembros de la delincuencia organizada.

Aumentar el salario de los policías de la Entidad a más de 20 mil pesos al mes.

Geolocalizar a las personas agresoras de las mujeres.

Regionalizar el seguimiento de la incidencia delictiva para atacarla de fondo.

Fortalecer la justicia cívica, pues dijo que no todos los delitos son judicializables.

Dar mejores condiciones de crédito y acceso a la vivienda a mujeres.

Generar mecanismos para dar oportunidades de adquirir casa a familias vulnerables.

Pablo Lemus

Crear una Policía Estatal de Caminos para dar más seguridad a quienes transitan en las carreteras del Estado.

Hacer un Centro Estatal de Inteligencia para atacar la delincuencia con estrategias focalizadas.

Ampliar la aplicación de “Pulsos de Vida” para mujeres víctimas de violencia en toda la Entidad.

Llevar los centros “Colmena” al resto de las regiones de Jalisco para disminuir la marginación.

Desarrollar una Fiscalía exclusiva para la investigación de delitos contra las mujeres.

Atacar las desapariciones y seguir cercanamente a las familias que buscan.

Fortalecer las direcciones de atención a grupos vulnerables.

EL INFORMADOR

En un sondeo que se llevó a cabo en el sitio de internet de este medio de comunicación, se destacó que casi cuatro de cada 10 que vieron el debate ya decidieron a quién de los tres candidatos le darán su voto el próximo 2 de junio. Hasta el cierre de esta edición, habían participado 787 usuarios en el ejercicio. La mayoría indicaron que no tuvieron interés en ver la discusión.

Llaman a participar

El segundo debate será el 13 de abril

Para el segundo debate se encuentra abierta la convocatoria hasta el día 31 de marzo para que la sociedad pueda participar publicando videos de 10 segundos en sus redes sociales Facebook, Instagram y X etiquetando al @iepcjalisco con las preguntas que deseen formular a los candidatos a la gubernatura, que participarán en el debate del sábado 13 de abril a las 17:00 horas.

En total serán cuatro debates, los otros dos rstantes son el sábado 4 de mayo a las 17:00 horas en Puerto Vallarta y el domingo 26 de mayo en Guadalajara, todos organizados por el Instituto Electoral y de Participación Social.

Voz del experto

Luis Campos Carriedo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

Los encuentros son para proponer

Luego del ejercicio de debate llevado a cabo ayer, en el cual coincidieron los candidatos a la gubernatura de Jalisco, especialistas en análisis político y derecho hablaron sobre los resultados del mismo, coincidiendo en que las candidaturas no profundizaron en propuestas y se dedicaron más a atacarse.

Luis Campos Carriedo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, indicó que es de analizarse también el por qué el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco eligió este día y este horario para realizar el debate, pues se trata de un domingo de puente en el cual las familias están de descanso. Señaló además que los conductores permitieron que las candidatos le dieran la vuelta a las preguntas, y que no reiteraran los cuestionamientos hechos, tal como se apreció en las preguntas hechas por la ciudadanía en redes sociales.

Lamentó que las candidatas Laura Haro y Claudia Delgadillo se acojan a las candidaturas que les representan en lo federal, confiando en que esto les dará votos, mientras que Pablo Lemus se concentre en insistir que es el único que ha gobernado.

“Como ciudadanos necesitamos verdaderamente temas que se puedan actualizar, donde se haga un ejercicio de autocrítica, sobre los puntos que en Jalisco son mejorables”, indicó Campos Carriedo, añadiendo que lo que se espera para los próximos tres debates es que los candidatos realmente se enfoquen en proponer con sustento su plan de Gobierno de llegar al cargo, añadiendo cuestiones de montos previstos y formas de financiamiento.

Voz del experto

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco

No cumplió las expectativas

Para Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, el ejercicio no cumplió las expectativas de lo que se requería para un ejercicio de este nivel, cuyo objetivo es ayudar a la ciudadanía a formarse un criterio sobre quién es el candidato adecuado para gobernar la Entidad donde vive por los próximos seis años.

“A mí no me pareció que fuera un debate, realmente eso no es debate. Lo que pasa es que, como en nuestro país no estamos acostumbrados a una cultura del debate, pues cualquier talk show tratamos de convertirlo en debate. Fue un ejercicio divertido acerca de propuestas voluntaristas sin ningún sustento, y muy escasas por cierto”, indicó el especialista.

Añadió que el formato utilizado quizá no fue el más adecuado, y resaltó que pese a que se informaron los temas que se iban a abordar, los candidatos usaron el tiempo para hablar de lo que mejor les convenía.

“Necesitamos que dejen de atacarse con chascarrillos o con ironías, con argumentos que incluso pueden ser peyorativos o despectivos hacia una persona, que puedan ser en cierta forma una ofensa. Deben de quitarse ese tipo de argumentos o expresiones, pues en nada contribuyen a elevar la calidad del ejercicio. Un verdadero debate debe ser aquel en el que se genera una premisa, y sobre cada premisa cada persona se expresa a favor o en contra, siguiendo así el ejercicio de cuestionamientos”, añadió el especialista.

Claudia festeja con Delgado y Kumamoto

Entre júbilo y porras, la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena PT, Verde, Futuro y Hagamos), Claudia Delgadillo, fue recibida por cientos de simpatizantes en la explanada del Parque Jardines del Bosque, minutos después de que finalizó el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, organizado por el IEPC de Jalisco.

“Con todo el apoyo de nuestra gente y el apoyo de todos ustedes, pudimos salir adelante y decirles lo que son, que ya se van, fuera ‘Pablo Alfaro’. Es tan mentiroso ‘Pablo Alfaro’ que decía que no íbamos a dar útiles y uniformes, eso es mentira, yo dije que debería desaparecer Recrea porque es pura corrupción. Los maestros en el Estado no quieren ese programa”, dijo.

ESPECIAL

Laura pidió justicia para Humberto Amezcua

Laura Haro, tras el debate, se reunió con sus seguidores para agradecer su apoyo. En un discurso emotivo, declaró: “Ganamos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Indiscutiblemente, ganamos. El debate fue contundente, claro. Sin embargo, mi alegría se ve empañada por la ausencia de Humberto Amezcua. Este triunfo es en su memoria, un homenaje a su vida y sus ideales. ¡Justicia para Humberto!”, exclamó entre cánticos de “Humberto, justicia”. Haro reafirmó su compromiso con Jalisco, prometiendo firmeza y decisión en la toma de decisiones. Concluyó agradeciendo el apoyo de su familia y de sus seguidores, destacando su amor por la gente.

ESPECIAL

Reitera Pablo Lemus humildad y respeto

Después del debate, Pablo Lemus se encontró con una multitud de seguidores congregados afuera del foro. Expresó su agradecimiento por el respaldo y compartió su alegría por lo que consideraba una victoria en el primer debate.

Ratificó su compromiso de recorrer los 125 municipios de Jalisco, manteniendo una cercanía genuina con la gente. Afirmó su disposición a escuchar y trabajar con humildad y respeto. Esta interacción después del debate no sólo demostró el apoyo de sus seguidores, sino también su determinación de conectar directamente con los ciudadanos y comprender sus preocupaciones en busca de un Gobierno más inclusivo y representativo.

ESPECIAL

