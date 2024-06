Dos jóvenes de Puerto Vallarta recorrieron cuatro casillas especiales de la ciudad con la esperanza de poder votar y después de una larga travesía lo lograron en Puente Grande.

Alejandro Ávalos Sabogal y Víctor Hugo Guerrero lo intentaron en la casilla especial ubicada en el Parque Metropolitano, posteriormente fue a Avenida Aviación y finalmente en Calzada Independencia y también en la que se instaló sin embargo no había boletas.

“Desde temprano me desperté y no pensé que tanto, llegué al Parque Metropolitano y ya estaba llenísimo no encontraba lugar para estacionarme y dije me voy a aventar a la de Aviación y también me fui a Calzada Independencia y ahí estuvimos parados más de dos horas y no alcanzamos y nos dijeron que se habían acabado”, explicó.

Por este motivo se lanzaron a Puente grande donde al final lo lograron votar.

“La verdad ya estábamos bien cansados y sí queríamos votar y en un grupo dijeron que en Puente Grande había boletas, llegamos a Puente Grande a las 3:30 de la tarde y salimos como a las 4:20 fue más rápido pero lo bueno que sí alcanzamos”, dijo.

MF