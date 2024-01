Hasta el último minuto de prórroga aprovecharon varios ciudadanos para realizar los trámites relacionados a la credencial para votar, cuyo plazo vence este lunes 22 de enero, sin embargo, para atender la mayor población posible, varios módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) extendieron su horario de atención.

Tal es el caso del que está instalado en Palacio Federal, entre Liceo y Hospital, el cual recibió interesados en renovar o tramitar su credencial hasta las 22:00 horas, no obstante, algunos tendrán que esperar un día más, pues al ya no haber turnos, obtuvieron una ficha para los días posteriores.

“Hoy en la mañana me enteré que era el último día y me lancé. Había ido a otros módulos del Centro de Guadalajara y Zapopan, llegué a las 19:00 horas, pero ya habían cerrado. Vine a este, pero necesitaba testigos, entonces me dieron una ficha para venir mañana miércoles”, dijo Arturo, que por unas horas casi se queda sin la posibilidad de renovar su credencial.

EL INFORMADOR / H. Figueroa

Los entrevistados que acudieron por la noche a realizar su trámite, señalaron que no estaban enterados que este lunes vencía el plazo, por lo que aprovecharon la extensión de horario de atención.

“Voy a salir de viaje y necesitaba la credencial. No sabía que hoy vencían los trámites, me enteré ayer, vine en la mañana a formarme y me dieron ficha hasta en la noche”, relató Josseline de 22 años.

EL INFORMADOR / H. Figueroa

Por otra parte, la señora Lucero que llegó casi hasta las 20:00 horas, dijo que debido a problemas de salud no pudo acudir con mayor anticipación, pero resultó con fortuna, pues incluso evitó las filas que hubo por la mañana.

“Necesitaba actualizar el INE por incapacidad. Como en 10 minutos me atendieron, me dieron ficha para el miércoles”, explicó.

Los próximos días martes, miércoles y jueves, los módulos de atención del INE recibirán aquellos que no alcanzaron a realizar su trámite este lunes, pero sólo con ficha.

MF