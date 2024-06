Ayer terminaron ya los cómputos y conteo de las actas resultantes de la elección del pasado domingo 02 de junio, para proceder a oficializar este día los resultados por las alcaldías que gobernarán para el periodo 2024-2027 en los 125 municipios de Jalisco.

Mientras esto ocurre y con base en los resultados preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), más de la mitad de los municipios de la Entidad decidieron cambiar al partido que les gobernará en el próximo trienio, pues solo en 51 casos la ciudadanía mantuvo su preferencia por el partido que les gobierna actualmente, o alguno de los partidos que en esta ocasión contendieron en alianza, teniendo como ejemplo los casos de Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y Lagos de Moreno, que votaron nuevamente por Movimiento Ciudadano; o el caso de Tonalá, Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande y Tuxpan, donde Morena repitió su triunfo.

Sin embargo, alrededor de 73 municipios optaron por elegir a un nuevo partido para que les gobierne, como el caso de Tlaquepaque, donde en al menos tres administraciones había gobernado Movimiento Ciudadano, pero en esta ocasión las y los ciudadanos eligieron a Morena.

El caso de Zapotlanejo, donde de Morena pasaron a Movimiento Ciudadano; de San Julián, que del PAN decidieron cambiar a Morena, y de Mascota, que de Morena cambiaron a la coalición del PAN-PRI-PRD, entre muchos otros.

En el caso de Pihuamo (con el cual suman los 125 municipios), no se han dado a conocer datos de los resultados dado las situaciones de inseguridad vividas en la jornada del domingo pasado donde grupos armados robaron al menos dos paquetes electorales. Será hasta la tarde de este domingo cuando el IEPC sesione para validar los resultados finales de las 125 alcaldías.

Si bien las propuestas de las y los candidatos en gran medida inciden en la decisión de las y los votantes, también los resultados dados por los gobiernos que concluyen intervienen en la decisión de las y los ciudadanos, tanto en lo local como en lo federal, a la hora de votar.

“Evidentemente, una de las principales razones que tiene el electorado para sufragar o no por una opción política es justamente la evaluación que se hace del desempeño gubernamental. En ese sentido, mucho de las decisiones, de las preferencias que van estableciendo los electores, se estructuran justo a partir de esa evaluación de si el gobierno generó suficientes bienes públicos para satisfacer las necesidades de ese grupo de personas o no, si los resultados tuvieron algún efecto importante en sus vidas o no, si los proyectos y programas públicos les significan algo para mejorar su posición o no. Esa es básicamente una línea fundamental para pensar el comportamiento electoral”, explicó José Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

MV