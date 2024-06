Este domingo Pablo Lemus recibirá la constancia oficial como Gobernador de Jalisco, luego de los cómputos y conteos finales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

A su llegada Pablo Lemus se dijo contento de haber sido reconocido oficialmente, y de poder recibir hoy esta constancia, y aseveró que, aunque su mandato inicia oficialmente en diciembre próximo, comenzará desde mañana lunes distintas reuniones con distintos actores políticos y sociales rumbo a su gobierno.

Aseguró que la primera con la que se reunirá será con Laura Haro, quien también compitiera por la gubernatura por la coalición PRI-PAN-PRD, así como con el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega.

“Las campañas ya se acabaron, yo creo que Morena tarde o temprano acabará por entender que las y los jaliscienses eligieron a Movimiento Ciudadano y a Pablo Lemus para la gubernatura del Estado.

"Ya hay que darle la vuelta a la página, la gente ya no quiere hablar de elecciones, no quiere hablar de pleitos, no quiere ver a los políticos en este esquema de polarización, lo que quiero es verlos trabajando y resolviendo los retos que tiene Jalisco y a eso me voy a dedicar desde este momento” , aseveró Lemus Navarro antes de ingresar a las instalaciones del IEPC.

Aseveró que su política de gobierno será de coordinación, misma que llevará con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum “porque así lo desearon los mexicanos, que ella sea la próxima presidenta de la República”, por lo que de la misma forma establecerá desde su primer día de gobierno una coordinación y un trabajo conjunto permanentes.

EE